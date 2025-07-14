Цікаво, що цього дня в Україну завітав Кіт Келлог. А під час заяв американського президента тривога дісталася вже Київщини, там уже працювала ППО.
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Що сказав Трамп про Україну та Росію 14 липня?
Ще однією заявою Трампа щодо Путіна стала така: "Німеччина та інші країни хочуть зайти дуже далеко щодо війни в Україні. Путіну потрібно рятувати свою економіку і свою країну". Про бажання Києва до миру заговорив Марк Рютте. Американський президент відповів, що погоджується. "Ви хочете, щоб Україна мала те, що їй потрібно, але ви хочете, щоб європейці платили за це – цілком логічно", – сказав держсекретар НАТО. Це "Петріот", це все. Вони дуже скоро прибудуть в Україну. Деякі прибудуть протягом декількох днів, США витратили на війну в Україні близько 350 мільярдів доларів і "хочуть, щоб вона закінчилася". Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми постачатимемо їм зброю, а вони платитимуть за неї. США не будуть робити жодних платежів. Ми не купуємо її, але ми її вироблятимемо, а вони платитимуть за неї. Лідер США зауважив: чув багато балачок Путіна про мир, але щойно він кладе слухавку після розмови з диктатором, як по Україні знову летять ракети. Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним і в нас була чудова розмова. Вона каже: "Та невже? Ще одне місто обстріляли", Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%. Трамп зустрівся з Марком Рютте в Білому домі та зробив резонансні заяви щодо Росії.
"Путін надурив багатьох, але не мене"
Трамп згоден, що Україна хоче миру
Рютте підтримав ідею Трампа про сплату за зброю
17 ЗРК Patriot готують до відправки в Україну
– повідомив Трамп.
США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні. Наша держава платитиме за зброю
Путін тільки базікає про мир
– уточнив Трамп.
Якщо мирної угоди не буде протягом 50 днів, на Росію чекають величезні мита
Ще однією заявою Трампа щодо Путіна стала така: "Німеччина та інші країни хочуть зайти дуже далеко щодо війни в Україні. Путіну потрібно рятувати свою економіку і свою країну".
Про бажання Києва до миру заговорив Марк Рютте. Американський президент відповів, що погоджується.
"Ви хочете, щоб Україна мала те, що їй потрібно, але ви хочете, щоб європейці платили за це – цілком логічно", – сказав держсекретар НАТО.
Це "Петріот", це все. Вони дуже скоро прибудуть в Україну. Деякі прибудуть протягом декількох днів,
США витратили на війну в Україні близько 350 мільярдів доларів і "хочуть, щоб вона закінчилася".
Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми постачатимемо їм зброю, а вони платитимуть за неї. США не будуть робити жодних платежів. Ми не купуємо її, але ми її вироблятимемо, а вони платитимуть за неї.
Лідер США зауважив: чув багато балачок Путіна про мир, але щойно він кладе слухавку після розмови з диктатором, як по Україні знову летять ракети.
Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним і в нас була чудова розмова. Вона каже: "Та невже? Ще одне місто обстріляли",
Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%.
Трамп зустрівся з Марком Рютте в Білому домі та зробив резонансні заяви щодо Росії.