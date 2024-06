Серед можливих наступників Путіна фігурує чимало імен, проте, хто з цих людей очолить Росію після смерті кривавого диктатора, наразі не знає ніхто. Утім, коло претендентів окреслити можна. Це й нинішній прем'єр Мішустін, який відповідно до так званої "конституції" Росії має пріоритетне право, і мер Москви Собянін, колишній охоронець Путіна Дюмін і навіть колишній президент Росії Медведєв.

Серед кола претендентів, враховуючи певні обставини, навіть були Навальний та Пригожин, але вибули "з біологічних причин". Також вважається таким, що "вибув", вже колишній секретар Ради Безпеки Росії Ніколай Патрушев. Його Путін позбавив важливої посади та перевів на фактичну пенсію – своїм помічником та куратором розбудови флоту. При цьому син путінського посіпаки – Дмітрій, який в попередньому уряді Мішустіна посідав пост міністра сільського господарства, свої позиції навіть посилив. Його підвищили до статусу заступника прем’єра.

Патрушев-молодший в путінській Росії отримав неофіційний статус "принца" та "золотої дитини". Ще в жовтні 2022 року американське видання Washington Post назвало Патрушева-молодшого одним із потенційних наступників Путіна. І хоча американські журналісти вже традиційно для себе не назвали джерел, обмежившись туманними натяками на певних експертів і оточення Патрушева-старшого, на публікацію звернули увагу.

24 Канал продовжує серію розповідей про ймовірних наступників Путіна на троні. І цього разу ми зупинимось саме на сині Ніколая Патрушева.

Свій для еліт і впливовий батько: чому ставку можуть зробити на Дмітрія Патрушева

Серед переваг Дмітрія Патрушева Washington Post називає його молодість (майже 45 років на час публікації), знання мов, професіоналізм та "не забрудненість у війні" (хоча це й не так – 24 Канал). Насправді ж головним фактором тут буде системність – він свій для еліт, а також впливовість батька.



Патрушев (зліва в темних окулярах) та Путін з Медвєдєвим / Фото росЗМІ

Співрозмовник Washington Post, який колись працював на Ніколая Патрушева, навіть приблизно розписав, як може відбутись піднесення Патрушева-молодшого. Це повторення шляху самого Путіна:

Він може стати прем'єр-міністром в один день, а наступного дня стане президентом. Патрушев – людина із системи. Якщо він скаже: "Моя позиція така-то, за мною стоїть половина Радфеду і Держдуми, давайте призначимо вибори", – то він говорить від імені держави.

До цих заяв можна ставитись по-різному. Можна вважати, що автори Washington Post (вже не вперше) начитались "НеЗигаря" та "Генерала СВР", можна припускати, що анонімні джерела американських журналістів з колишнього оточення Патрушева – це цілком персоніфіковані колишні кадебісти, популяризовані в промислових кількостях інтерв'ю Дмитром Гордоном та Олесею Бацман. А можна поставитись до цих заяв цілком серйозно та раціонально.

Хто зна, можливо, це буде правдою. Принаймні певна логіка в цьому є.

Бо Ніколай Патрушев – це дійсно "ближнє коло" Путіна, хоча цей зв’язок швидше нагадує зв'язок пса та його власника. Він впливовий, але, схоже, не має відчутного впливу на самого Путіна, він точно має козирі у конфігурації "після Путіна" й це наразі головний аргумент, що клан Патрушевих рано списувати з рахунків.



Хто ж стане наступником Путіна на троні / Фото росЗМІ

Хто такий Ніколай Патрушев і чому він такий впливовий

В уявленнях, де Росією править не один підстаркуватий та схиблений на переписуванні історії деспот, а існує "колективний Путін" і діють так звані "башти Кремля", Ніколаю Патрушеву відводилась дуже значна роль. Його називали й "сірим кардиналом", і "другою людиною після Путіна", і "смотрящим за спецслужбами".

Він на цей імідж вправно працював та видавав грізні заяви про "англосаксів", "світовий уряд" і "золотий мільярд", крах Європи та "кінець" Америці, впевнено орієнтувався в темі рептилоїдів та американських біолабораторій, міг читати думки держсекретарки США Мадлен Олбрайт та констатував польську окупацію України.

Таємничості та солідності Патрушеву-старшому додавала близькість до Путіна, вони разом працювали в Лєнінградському управлінні КДБ СРСР, де Патрушев нібито був чи то вчителем, чи то куратором молодого Путіна. Вже в 1990-ті Путін згадав про старшого товариша, який на той час "прозябав" у Карелії, та допоміг йому перебратися до Москви. Той спершу закріпився в адміністрації президента, а згодом Путін потягнув Патрушева за собою до ФСБ. Коли вже сам Путін пішов на підвищення та став прем’єр-міністром Росії, Патрушев отримав від нього пост керівника ФСБ, який посідав з 1999 по 2008 роки.



Ніколай Патрушев і Путін / Фото росЗМІ

Саме в цьому статусі Ніколай Патрушев вже в перші місяці на посаді народив легендарний мем про "рязанський цукор" – так він пояснив попереджений мешканцями Рязані теракт, який готувала ФСБ з використанням трьох мішків гексогену, намагаючись представити його як дії чеченських сепаратистів, щоб мати привід для нової інтервенції проти Ічкерії, а також посадити Путіна в президентське крісло.

Пізніше Патрушев був куратором кривавих операцій по "замиренню" Ічкерії, терору проти власного населення та іноземних громадян.

Отже, можна говорити про Патрушева як про людину, що особисто віддана Путіну, пов’язана з ним мафіозними законами омерти та крові. Путін віддячив Патрушеву за лояльність посадами та можливістю ситно "годуватися", тобто паразитувати на тілі Росії та заробляти мільйони доларів. Також Патрушеву дозволено було сформувати мережу клієнтів, номіналів і власний клан, головною зіркою якого став син путінського сатрапа Дмітрій. Крім старшого сина й самого Ніколая Патрушева, головними дієвими особами клану є молодший син Андрєй, племінник Владімір та інші.



Клан Патрушевих / Інфографіка видання "Полигон"

Дмітрій Патрушев є прямим спадкоємцем батька, а оскільки в Путіна не має спадкоємців чоловічої статі (у політичній культурі Росії жінкам відведена другорядна та відверто допоміжна функція), син соратника диктатора цілком може розглядатися як спадкоємець так званого "президента".

В епоху пізнього Путіна Патрушев очолив Радбез Росії й у цій ролі отримав високу трибуну для поширення конспірологічних теорій та іншої маячні. Як секретар Радбезу Патрушев отримав доступ до вуха Путіна та зміг транслювати йому свої думки.

Так, журналісти відводили йому ту роль, що має Джейк Салліван в адміністрації Байдена, а автори американської The New York Times та їхні британські колеги з The Times переконані, що саме Патрушев посіяв у Путіна в голові думки про напад на Україну.

Можливо, роль "головного яструба" переоцінюють – все ж у Путіна вистачає власного безумства, що він і продемонстрував на засіданнях Радбезу напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Патрушев у цій парадигмі – лише голова, яка говорить.

І говорить те, що не міг прямо сказати Путін (про рептилоїдів і план Даллеса; ту саму функцію, до речі, виконує Мєдвєдєв), але оскільки з плином війни, новими санкціями та ще більшою ізоляцією Росії таких культурних "табу" для Путіна стає все менше – він навіть став говорити "б*я" замість "мля", то й необхідність у посереднику відпала.

Тому, можливо, Патрушева-старшого й відправили на політичну пенсію. Утім, пенсія не означає небуття: у разі смерті чи відсторонення Путіна той цілком має потенціал протягнути власного сина на нову висоту, а Дмітрій Патрушев може стати новим президентом Росії. То ж, хто це такий?

Біографія Дмітрія Патрушева

Дмітрій Патрушев народився 13 жовтня 1977 року в Лєнінграді (нині – Санкт-Петербург). Це були улюблені часи Путіна – так званий "застой". Родина Патрушева вже тоді була елітою як частина радянської номенклатури, а КДБ (Комітет державної безпеки, – 24 Канал) був на верхівці ієрархії.

Після розвалу СРСР позиції родини не змінилися, а лише покращились. Коли батько Дмітрія давав наказ підривати будинки росіян, щоб привести Путіна до влади, його син отримував диплом престижного московського вишу – Державного університету управління, у 2004 Дмітрій закінчив елітну Дипломатичну академію МЗС Росії за спеціальністю "Міжнародна економіка", а у 2006 – профільну для родини академію ФСБ (те саме зробив і його молодший брат Андрєй).

Навчання у престижних вишах Дмітрій Патрушев поєднував із робою на держслужбі та науковою роботою: у квітні 2024 року він захистив кандидатську дисертацію з менеджменту, а в липні 2008 – докторську з економіки. Таємниця такої багатогранності, традиційна для російської еліти, – це плагіат. Наукова новизна таких робіт сумнівна, як і якість. Можливо, Патрушев-молодший навіть не відкривав свої дисертації й точно не пам’ятає їх назви.



Дмітрій Патрушев / Фото росЗМІ

Наукові фальсифікації жодним чином не завадили подальшій кар'єрі сина путінського сатрапа.

З 1999 року він почав працювати на державній службі. Спершу в міністерстві транспорту Росії, а потім у 2004 році перейшов до державного банку ВТБ, де за 3 роки зробив карколомну кар'єру.

У 2007-му Патрушев-молодший став старшим віцепрезидентом банку. З 2010 по 2018 роки Дмітрій був головою правління державного "Россєльхозбанку", а з 2016 по 2021 роки – членом ради директорів "Газпрому".

Цікаво, що молодший брат Дмітрій також йшов до успіху шаленими темпами – у віці 24 років став радником голови "Роснєфті" Сєчіна й відзначився тим, що після 7 місяців кар'єри отримав від Путіна Орден пошани з формулюванням "за багаторічну службу". Нині Андрєй засідає у правлінні ВАТ "Газпром-Нєфть".

"Россєльхозбанк" став справжнім корупційним хабом для всього клану Патрушевих – через нього вони проводили недружні поглинання, використовуючи свій вплив у ФСБ. Так, зокрема, було з рейдерським захопленням мережі виномаркетів "Красноє і Бєлоє". Завдяки цим схемам клан Патрушевих накопичив значні статки.

Клан має численних номіналів, але оборудки часто проводив особисто Дмітрій Патрушев, особливо не ховаючись, адже справедливо вважав, що має потужний "дах".

Так і сталося: навіть встановлений слідчими факт виведення з фінустанови 1,5 мільярда рублів ніяк не вплинув на репутацію Дмітрія та його родини в Росії. Інша справа, що з 2022 року він перебуває під міжнародними санкціями як "соратник режиму Путіна" та "співучасник вторгнення в Україну".

Як молодший Патрушев крав українське зерно

Банкування Патрушева-молодшого у "Россєльхозбанку" завершилось у 2018 році (але він залишився головою Наглядової ради), коли його повернули на держслужбу та зробили міністром сільського господарства спочатку в уряді Мєдвєдєва, а потім – Мішустіна.

У цій ролі Дмітрій зустрів повномасштабне вторгнення його держави в Україну та напрацював собі на майбутній вирок на майбутньому трибуналі про воєнні злочини Росії та співучасть в них. Річ у тім, що Росія активно крала українське зерно на окупованих територіях та продавала під виглядом власного за кордон. Те саме стосувалося сільгосптехніки.

Патрушев-молодший не міг не знати про це та не брати участі у злочинах влади, частиною якої був. Тому твердження про те, що він начебто "не забруднений війною", не є правдивим.

Після так званих "виборів" Путіна у 2024 році було сформованого другий уряд Мішустіна, Патрушев-молодший у ньому отримав пост заступника прем’єра.



Дмітрій Патрушев на прийомі в Путіна / Фото росЗМІ

Особисте життя Дмітрія Патрушева

Дмітрій Патрушев офіційно не одружений, але в нього аж 6 дітей: 3 сини та 3 доньки. А ще – дві дружини. Деякі журналісти навіть стверджують, що "дружин" у міністра Патрушева може бути й більше.

Одна з дружин Патрушева-молодшого – Єлізавєта Гаршина, колишня учасниця популярної на початку 2000-х неофолкгрупи "Івана Купала". До речі, у цьому статусі вона приїздила до Києва на гастролі, де змушена була виправдовуватись перед журналістами, що гурт привіз до України не бабусь, що були в кліпах, а молодих співачок, які й були реальними солістками.



Єлізавєта Гаршина (Патрушева) на сцені / Фото росЗМІ

Дмітрій Патрушев – дуже багатий, але нерухомість оформлена не на нього, а на державу, натомість його ім’я частково стерто з реєстрів.

Схожа історія в Патрушева-старшого – його нерухомість записана на інших людей, а сам він взагалі фігурує під псевдонімом "Луков". Згідно з декларацією чиновника, він має 3 гаражі в елітному ЖК в центрі Москви, але не має житла там. Насправді квартира там є, це апартаменти на 257 квадратних метрів, але Патрушев їх не декларує.

Також Патрушев-молодший не декларує апартаменти на 200 квадратів на березі Москви-ріки та ще чимало всього, зокрема заміський маєток на 300 квадратів в елітному селищі під Москвою. До речі, він огороджений відразу двома парканами.

Значну частину нерухомості Патрушев-молодший записав на "дружин". Так, вже згадана Єлізавєта Гаршина (Патрушева) має одразу дві квартири, об’єднані в один лофт, в історичному особняку в центрі Москви. Крім того, відомо про квартиру в елітній висотці на 175 квадратів на Воробйових горах.



Марина Артем’єва (Патрушева) / Фото із соцмережі ВКонтактє

Друга відома дружина Патрушева-молодшого – Марина Артем'єва – також не бідує. Вона їздить на авто з держномерами, працює генпродюсером телеканалу про моду World Fashion Channel та має вдосталь атрибутів солодкого життя. На неї та її родичів записані різноманітні цікаві бізнеси, пов'язані з кланом Патрушевих. При цьому пані Марину влаштовує, що її чоловік має іншу родину та не особливо це приховує.