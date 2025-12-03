Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Укрінформ, якому про це повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.
Яка ситуація в Покровську?
Сили оборони продовжують обороняти Покровськ. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.
Офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі Укрінформу зазначив, що позиція українського командування залишається сталою. За його словами, ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.
Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів,
– сказав Лиховій.
Ситуація на полі бою: останні новини
У вівторок, 2 грудня, в Генштабі прокоментували заяви росіян про нібито "захоплення" Вовчанська й Покровська.
Там вказали, що ЗСУ продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією окупантів не відповідають дійсності.
Зазначимо, що відповідно до даних з ранкового зведення Генштабу 3 грудня щодо ситуації на фронті, найгарячішим напрямком залишається Покровський.
Там Сили оборони зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.