Яка ситуація в Покровську?

Сили оборони продовжують обороняти Покровськ. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.

Офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в коментарі Укрінформу зазначив, що позиція українського командування залишається сталою. За його словами, ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів,

– сказав Лиховій.

Ситуація на полі бою: останні новини