Окупанти будуть вимушені втягнутися у тривалі бої. Про це повідомив командувач ДШВ ЗСУ генерал Олег Апостол в інтерв'ю ТСН, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Покровську?

Росія не зможе швидко встановити контроль над Покровськом у Донецькій області, за який тривають бої. За словами командувача ДШВ ЗСУ, місто тримається, і українські сили продовжують діяти там.

Певні райони (ми прапори вішати не будемо), вже під нами є. І я думаю, що вже не скоро буде таке, щоб противник відрапортував, що скоро візьме Покровськ,

– розповів Апостол.

Командувач вважає, що ворог зав'язне у важких та довгих боях на найгарячішому напрямку фронту. Генерал Апостол переконує, окупувати місто росіяни зможуть не скоро, якщо зможуть взагалі.

У ДШВ порівняли бої за Покровськ з боями за Торецьк та Часів Яр. Зазначається, що Торецьк тримав оборону півтора року, а Часів Яр – під контролем України досі. Ці міста Росія також планувала захопити якнайшвидше.

Останні новини з фронту