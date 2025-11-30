Окупанти будуть вимушені втягнутися у тривалі бої. Про це повідомив командувач ДШВ ЗСУ генерал Олег Апостол в інтерв'ю ТСН, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Покровську?
Росія не зможе швидко встановити контроль над Покровськом у Донецькій області, за який тривають бої. За словами командувача ДШВ ЗСУ, місто тримається, і українські сили продовжують діяти там.
Певні райони (ми прапори вішати не будемо), вже під нами є. І я думаю, що вже не скоро буде таке, щоб противник відрапортував, що скоро візьме Покровськ,
– розповів Апостол.
Командувач вважає, що ворог зав'язне у важких та довгих боях на найгарячішому напрямку фронту. Генерал Апостол переконує, окупувати місто росіяни зможуть не скоро, якщо зможуть взагалі.
У ДШВ порівняли бої за Покровськ з боями за Торецьк та Часів Яр. Зазначається, що Торецьк тримав оборону півтора року, а Часів Яр – під контролем України досі. Ці міста Росія також планувала захопити якнайшвидше.
Останні новини з фронту
За даними ISW, росіяни просунулися на північ від Петропавлівки на Харківщині та в центральну частину Плещіївки на Донеччині. Українські підрозділи ж просунулись на північ від Філії в Дніпропетровській області.
Крім того, аналітики стверджують, що українські оборонці завершили контрнаступ біля Добропілля.
Негода ускладнила оборону Покровська. Густий туман заважає українським захисникам, але не завадив за 27 – 28 листопада знищити 29 росіян.