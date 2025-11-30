Оккупанты будут вынуждены втянуться в длительные бои. Об этом сообщил командующий ДШВ ВСУ генерал Олег Апостол в интервью ТСН, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Покровске?

Россия не сможет быстро установить контроль над Покровском в Донецкой области, за который продолжаются бои. По словам командующего ДШВ ВСУ, город держится, и украинские силы продолжают действовать там.

Определенные районы (мы флаги вешать не будем), уже под нами есть. И я думаю, что не скоро будет такое, чтобы противник отрапортовал, что скоро возьмет Покровск,

– рассказал Апостол.

Командующий считает, что враг завязнет в тяжелых и долгих боях на самом горячем направлении фронта. Генерал Апостол убеждает, оккупировать город россияне смогут не скоро, если смогут вообще.

В ДШВ сравнили бои за Покровск с боями за Торецк и Часов Яр. Отмечается, что Торецк держал оборону полтора года, а Часов Яр – под контролем Украины до сих пор. Эти города Россия также планировала захватить как можно быстрее.

Последние новости с фронта