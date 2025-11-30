Оккупанты будут вынуждены втянуться в длительные бои. Об этом сообщил командующий ДШВ ВСУ генерал Олег Апостол в интервью ТСН, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Покровске?
Россия не сможет быстро установить контроль над Покровском в Донецкой области, за который продолжаются бои. По словам командующего ДШВ ВСУ, город держится, и украинские силы продолжают действовать там.
Определенные районы (мы флаги вешать не будем), уже под нами есть. И я думаю, что не скоро будет такое, чтобы противник отрапортовал, что скоро возьмет Покровск,
– рассказал Апостол.
Командующий считает, что враг завязнет в тяжелых и долгих боях на самом горячем направлении фронта. Генерал Апостол убеждает, оккупировать город россияне смогут не скоро, если смогут вообще.
В ДШВ сравнили бои за Покровск с боями за Торецк и Часов Яр. Отмечается, что Торецк держал оборону полтора года, а Часов Яр – под контролем Украины до сих пор. Эти города Россия также планировала захватить как можно быстрее.
Последние новости с фронта
По данным ISW, россияне продвинулись на север от Петропавловки на Харьковщине и в центральную часть Плещеевки в Донецкой области. Украинские подразделения же продвинулись на север от Филиала в Днепропетровской области.
Кроме того, аналитики утверждают, что украинские защитники завершили контрнаступление возле Доброполья.
Непогода осложнила оборону Покровска. Густой туман мешает украинским защитникам, но не помешал за 27 – 28 ноября уничтожить 29 россиян.