Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, враг имел продвижение на 2 направлениях, передает 24 Канал.

Где имели успех россияне, а где – ВСУ?

Геолоцированные кадры за 28 ноября показывают, что российские силы продвинулись на северу от Петропавловки (на востоку от Купянска) во время механизированной атаки.

Украинская бригада, действующая вблизи Купянска, сообщила, что 28 ноября российские войска провели мотострелковую атаку по меньшей мере усиленным взводом у Петропавловки. Украинские военные уничтожили 12 российских машин, в частности бронетранспортер МТ-ЛБ и два БТР.

Геолокированное видео за 29 ноября свидетельствует о том, что оккупанты продвинулись в центральной части Плешиевки (юго-восток от Константиновки).

Также геолокационные видео показывают, что украинские войска немного продвинулись на север от Филии (южнее Новопавловки).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?