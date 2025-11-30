Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, враг имел продвижение на 2 направлениях, передает 24 Канал.
Смотрите также ВСУ зачистили Ивановку Днепропетровской области, десятки россиян ликвидировали, – Deep State
Где имели успех россияне, а где – ВСУ?
Геолоцированные кадры за 28 ноября показывают, что российские силы продвинулись на северу от Петропавловки (на востоку от Купянска) во время механизированной атаки.
Украинская бригада, действующая вблизи Купянска, сообщила, что 28 ноября российские войска провели мотострелковую атаку по меньшей мере усиленным взводом у Петропавловки. Украинские военные уничтожили 12 российских машин, в частности бронетранспортер МТ-ЛБ и два БТР.
Геолокированное видео за 29 ноября свидетельствует о том, что оккупанты продвинулись в центральной части Плешиевки (юго-восток от Константиновки).
Также геолокационные видео показывают, что украинские войска немного продвинулись на север от Филии (южнее Новопавловки).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Командующий Десантно-штурмовых войск Украины бригадный генерал Олег Апостол 29 ноября заявил, что украинские силы завершили контрнаступательную операцию в районе Доброполья. Он напомнил, что цель российского прорыва заключалась в том, чтобы выйти в Барвенково (на запад от Славянска, около 50 километров от линии фронта у Доброполья) и полностью окружить украинскую группировку в оборонительном поясе Донецкой области. Апостол также добавил, что относительно элитные российские морпехи продолжают атаки на восток и запад от прорыва, тогда как подразделения 76-й дивизии ВДВ продвигаются на север.
- Апостол сообщил, что украинские войска контролируют районы внутри Покровска, но их присутствие не будет заметным – украинская армия не планирует поднимать флаги ради медиа. Отдельно он заявил, что Россия готовит к переброске в Покровск подразделения элитной 76-й дивизии ВДВ.
- Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 28 ноября, что боевые действия на Купянском направлении остаются очень динамичными, а украинские силы продолжают выявлять и уничтожать попытки россиян просочиться на передовую. Сырский опроверг вражеские заявления о контроле над Купянском, отметив, что украинские силы фиксируют только радиосигналы 40 российских военных в городе, что свидетельствует об ограниченном присутствии оккупантов в городе.
- Один российский блогер сообщил, что из-за густого тумана 29 ноября активность обеих сторон в районе Гуляйполя снизилась.
- Также оккупанты указывают на то, что темп наступления на направлении Приморское – Степногорск в западной части Запорожья замедлился из-за украинских ударов дронами по тылу. По словам врага, Украина имеет преимущество в дронах, в частности FPV-перехватчиках, которые сбивают российские разведдроны.