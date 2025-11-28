Такое заявление в пятницу, 28 ноября, сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Что происходит в Купянске?

Александр Сырский совершил рабочую поездку в Харьковскую область. Он говорит, что на Купянском направлении украинские военные продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия для стабилизации ситуации в городе.

Главнокомандующий также рассказал, что по состоянию на сейчас в Купянске наши военные пытаются выявить оккупантов для их дальнейшего уничтожения или взятия их в плен для пополнения обменного фонда.

Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалась менее 40 российских абонентов радиообмена,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого, по его словам, на подступах к городу украинские подразделения удерживают определенные рубежи, а также усиливают огневое воздействие на россиян, чтобы заблокировать любые пути поставок к ним.

