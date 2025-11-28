Такое заявление в пятницу, 28 ноября, сделал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Силы обороны уничтожили россиян, которые пытались зайти в Гуляйполе
Что происходит в Купянске?
Александр Сырский совершил рабочую поездку в Харьковскую область. Он говорит, что на Купянском направлении украинские военные продолжают вести как оборонительные, так и поисково-ударные действия для стабилизации ситуации в городе.
Главнокомандующий также рассказал, что по состоянию на сейчас в Купянске наши военные пытаются выявить оккупантов для их дальнейшего уничтожения или взятия их в плен для пополнения обменного фонда.
Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают. А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалась менее 40 российских абонентов радиообмена,
– говорится в сообщении.
Кроме вышеупомянутого, по его словам, на подступах к городу украинские подразделения удерживают определенные рубежи, а также усиливают огневое воздействие на россиян, чтобы заблокировать любые пути поставок к ним.
Какая ситуация в Купянске: последние новости
Во время выступления на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине. Он заверил, что оккупанты якобы почти полностью захватили вышеупомянутый Купянск.
Впоследствии начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, в городе есть "несколько десятков оккупантов", которые отрезаны от "пополнения людьми и нормального снабжения".
Ранее сообщалось, что СОУ имеют успехи на Купянском направлении и продолжают удерживать левобережный плацдарм. Хотя противник ставил перед собой задачу до 1 ноября 2024 года оккупировать его.