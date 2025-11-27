Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Лигу".
Какая ситуация в Купянске и Волчанске?
27 ноября Путин сказал, что оккупанты почти захватили Волчанск. А 21 ноября – что "уже на 4 ноября Купянск захватили практически полностью". Тогда же министр обороны Андрей Белоусов поздравил оккупационную армию с захватом Купянска.
Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне заврались.
В Купянске на Харьковщине есть несколько десятков оккупантов. Они отрезаны от пополнения людьми и нормального снабжения. Однако их пока не удалось обезвредить, потому что оккупанты прикрываются гражданскими.
Показываем Купянск на карте Deep State
На начало ноября попытки продвижения россиян в городе казались перспективными.
Они проходили в центр, пытались идти на юг, но довольно-таки эффективно удалось перерезать им коммуникации с помощью ударов дронов,
– рассказал Трегубов.
Сейчас россиянам поставляют боеприпасы и питание с помощью беспилотников. Но, конечно, это ограниченное количество поставок.
На прошлой неделе говорилось, что на севере Купянска находятся около четырех десятков россиян.
Виктор Трегубов вспомнил громкие заявления Путина о 15 окруженных украинских батальонов в Купянске.
То есть ирония в том, что они еще в начале ноября заврались. Сначала локальные командиры в отчетах на Герасимова, потом Герасимов в отчетах на Путина. И уже Путин лично в эфирах уродил абсолютную чушь вроде, что там окружен город, там 15 окруженных на Купянске-Узловом батальонов,
– пояснил спикер.
Он добавил: площадь Купянска-Узлового – всего 4 квадратных километра. Понятно, что столько батальонов не могли бы там разместиться физически.
Справка. В одном батальоне может быть от 300 до 800 человек. В ВСУ батальон составляет примерно 500 – 600 человек.
В Волчанске, по словам Трегубова, ситуация хуже, потому что город разрушен. Россияне там таки продвигаются.
Они это делают очень медленно, реально там, по метру, но лезут,
– сказал он.
Однако спикер подчеркнул: о полном захвате города россиянами речь не идет, поскольку украинские позиции там остаются.
Показываем Волчанск на карте Deep State
Интересно! 16 ноября Группировка объединенных сил рассказала: российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Для этого им в пакеты снабжения сбрасывают флаги.
Путин "освободил" несуществующий город
Диктатор сказал, что бои продолжаются в Комсомольске, а россияне продвигаются все больше и больше.
Но проблема в том, что в Донецкой области такого города не существует. Есть разве что Комсомольское, которое оккупировано с 2014 года. До декоммунизации Комсомольском называли Горишние Плавни на Полтавщине и село Немецкая Мокрая на Закарпатье. Ясно, что там речь не идет о боях.
Более того, говоря об этом, Путин едва не произнес "Красноярск".