Какая ситуация в Купянске и Волчанске?

27 ноября Путин сказал, что оккупанты почти захватили Волчанск. А 21 ноября – что "уже на 4 ноября Купянск захватили практически полностью". Тогда же министр обороны Андрей Белоусов поздравил оккупационную армию с захватом Купянска.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне заврались.

В Купянске на Харьковщине есть несколько десятков оккупантов. Они отрезаны от пополнения людьми и нормального снабжения. Однако их пока не удалось обезвредить, потому что оккупанты прикрываются гражданскими.

На начало ноября попытки продвижения россиян в городе казались перспективными.

Они проходили в центр, пытались идти на юг, но довольно-таки эффективно удалось перерезать им коммуникации с помощью ударов дронов,

– рассказал Трегубов.

Сейчас россиянам поставляют боеприпасы и питание с помощью беспилотников. Но, конечно, это ограниченное количество поставок.

На прошлой неделе говорилось, что на севере Купянска находятся около четырех десятков россиян.

Виктор Трегубов вспомнил громкие заявления Путина о 15 окруженных украинских батальонов в Купянске.

То есть ирония в том, что они еще в начале ноября заврались. Сначала локальные командиры в отчетах на Герасимова, потом Герасимов в отчетах на Путина. И уже Путин лично в эфирах уродил абсолютную чушь вроде, что там окружен город, там 15 окруженных на Купянске-Узловом батальонов,

– пояснил спикер.

Он добавил: площадь Купянска-Узлового – всего 4 квадратных километра. Понятно, что столько батальонов не могли бы там разместиться физически.

Справка. В одном батальоне может быть от 300 до 800 человек. В ВСУ батальон составляет примерно 500 – 600 человек.

В Волчанске, по словам Трегубова, ситуация хуже, потому что город разрушен. Россияне там таки продвигаются.

Они это делают очень медленно, реально там, по метру, но лезут,

– сказал он.

Однако спикер подчеркнул: о полном захвате города россиянами речь не идет, поскольку украинские позиции там остаются.

Интересно! 16 ноября Группировка объединенных сил рассказала: российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Для этого им в пакеты снабжения сбрасывают флаги.

