Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что Кремль пытается осуществлять давление на общество, в чем ему помогает российская пропаганда. Такие заявления имеют и политический мотив.

3 цели выдумки Путина относительно Купянска

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" объяснил, что заявление Путина – это умышленное сообщение для политического влияния прежде всего внутри России, ведь россияне не имеют доступа к правдивым источникам, в которых можно прочитать о российско-украинской войне. Народ России верит только пропаганде, которая действует под руководством Кремля.

То есть первая цель – они пытаются показать россиянам, что у них якобы есть достижения в Украине, чтобы оправдать свои потери. Их экономика летит в ад, но они хотят доказать, что все идет "по плану",

– подчеркнул он.

Вторая цель Кремля – это давление на украинцев. Похожие заявления попадают в информационное пространство Украины и именно украинцы могут быть введены в заблуждение, не проанализировав информацию.

Обратите внимание! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки также сообщил, что сейчас идет информационная война. Заявления Кремля не соответствуют истинному положению вещей.

Третья цель – влияние на Дональда Трампа, который не разбирается в деталях. Еще на Аляске Путин "навешал" Трампу, что захватит весь Донбасс и Купянск. Поэтому сейчас Кремль выдает желаемое за действительное.

Какова на самом деле ситуация возле Купянска?