Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що Кремль намагається здійснювати тиск на суспільство, в чому йому допомагає російська пропаганда. Такі заяви мають і політичний мотив.

3 цілі вигадки Путіна щодо Куп'янська

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" пояснив, що заява Путіна – це навмисне повідомлення для політичного впливу насамперед всередині Росії, адже росіяни не мають доступу до правдивих джерел, в яких модна прочитати про російсько-українську війну. Народ Росії вірить лише пропаганді, яка діє під керівництвом Кремля.

Тобто перша ціль – вони намагаються показати росіянам, що у них буцімто є здобутки в Україні, щоб виправдати свої втрати. Їхня економіка летить в пекло, але вони хочуть довести, що все іде "за планом",

– наголосив він.

Друга ціль Кремля – це тиск на українців. Схожі заяви попадають в інформаційний простір України і саме українці можуть бути введені в оману, не проаналізувавши інформацію.

Зверніть увагу! Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки також повідомив, що зараз триває інформаційна війна. Заяви Кремля не відповідають справжньому стану речей.

Третя ціль – вплив на Дональда Трампа, який не розбирається в деталях. Ще на Алясці Путін "навішав" Трампу, що захопить весь Донбас і Куп'янськ. Тому зараз Кремль видає бажане за дійсне.

Якою насправді є ситуація біля Куп'янська?