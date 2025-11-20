Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Там детально розповіли, яка ситуація наразі в цих населених пунктах.

Чи справді росіяни захопили Куп'янськ і Ямпіль?

У ЗСУ нагадали, як російська пропаганда вже "возила" журналістів до Куп'янська і Покровська місяць тому. Черговий фейк від ворожого командування спрямований на те, аби приховати критичні втрати в постійних "м'ясних штурмах.

Куп'янськ , за даними українського Генштабу, знаходиться під контролем Сил оборони. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення диверсійно-розвідувальних груп противника.

, за даними українського Генштабу, знаходиться під контролем Сил оборони. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. Схожа ситуація також у Ямполі, у районі якого тривають пошуково-ударні дії захисників.

Окрім цього, не відповідають дійсності заяви росіян про нібито захоплення 80% Вовчанська на Харківщині та 70% Покровська.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда. Водночас виявляють і знищують штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення.

Єдині криваві "здобутки" керівництва Росії – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі,

– йдеться в повідомленні ЗСУ.

Нагадаємо, на фоні зусиль США з просування нового мирного плану та згоди Зеленського на переговори Путін назвав керівництво України "організованим злочинним угрупованням" та наголосив на необхідності безумовного досягнення мети так званої "СВО".

