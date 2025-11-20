20 листопада очільник Кремля відвідав один із командних пунктів угруповання "Захід". Там він провів нараду та вислухав докладні доповіді про ситуацію на різних напрямках, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Які нові заяви про Україну зробив Путін?

Путін заявив, що політичне керівництво України з березня минулого року є злочинним угрупуванням, яке узурпувало владу. Цим самим диктатор знову натякнув на те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом України, адже виборів навесні 2024 року не було.

Також, коментуючи корупційний скандал в Україні, очільник Кремля зауважив, що представники київського режиму "сидять на золотих горщиках" і "не думають про долю України та солдатів". Путін звинуватив Зеленського у тому, що той утримує владу заради особистого збагачення.

Воєнний злочинець зробив кілька заяв щодо обстановці на фронті. За його словами, на полі бою усе складається на користь Росії. Так, Путін стверджує, що Куп'янськ на Харківщині – під контролем окупантів. У районі міста буцімто заблоковані 15 батальйонів ЗСУ. Українським військовим, каже диктатор, треба запропонувати скласти зброю та здатися в полон.

Зверніть увагу! Українські влада і військові неодноразово спростовували заяву загарбників про оточення підрозділів ЗСУ у Куп'янську та російський контроль над містом. Навпаки, за словами Києва, Сили оборони мають успіх на Куп'янському напрямку.

Крім того, президент Росії запевняє, що 70 відсотків Покровська та 80 відсотків Вовчанська вже окуповано, бої точаться всередині Костянтинівки, росіяни просуваються у Сіверську.

Цілі "СВО" повинні бути безумовно досягнуті,

– наголосив диктатор.

Що відомо про останні заяви у Путіна щодо війни в Україні?