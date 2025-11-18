Путін був дистанційно присутній церемонію закладки атомного криголама "Сталінград". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Як Путін приплів Сталінград до війни в Україні?
Путін заявив, що нинішні військові, подібно до солдатів у Сталінграді, "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".
Такі слова прозвучали під час церемонії закладки нового атомного криголама "Сталінград". На події був присутній і ветеран Сталінградської битви.
Довідка: Сталінградська битва тривала з 17 липня 1942 року до 2 лютого 1943 року й стала одним із наймасштабніших та найкривавіших епізодів Другої світової війни. У ній протистояли радянські війська та армії Німеччини, Італії, Румунії й Угорщини.
Перемога Червоної армії у Сталінграді стала першим кроком в переломі ходу війни. За різними оцінками, лише безповоротні втрати СРСР у цій битві становили близько 480 тисяч солдатів.
Як російські втрати у війні в Україні оцінює Генштаб?
За даними Генштабу ЗСУ у війні проти України Росія втратила близько 1 160 380 осіб.
Також Росія розпрощалася з 11 355 танками, 23 594 броньованими машинами, 428 літаками 1247 засобами ППО та іншою технікою.