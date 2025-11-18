Путін був дистанційно присутній церемонію закладки атомного криголама "Сталінград". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Мінуснули "Тор", "Бук" і С-400: в ГУР показали, як нищать російську ППО

Як Путін приплів Сталінград до війни в Україні?

Путін заявив, що нинішні військові, подібно до солдатів у Сталінграді, "завжди пам'ятатимуть, що за ними Росія".

Такі слова прозвучали під час церемонії закладки нового атомного криголама "Сталінград". На події був присутній і ветеран Сталінградської битви.

Довідка: Сталінградська битва тривала з 17 липня 1942 року до 2 лютого 1943 року й стала одним із наймасштабніших та найкривавіших епізодів Другої світової війни. У ній протистояли радянські війська та армії Німеччини, Італії, Румунії й Угорщини.



Перемога Червоної армії у Сталінграді стала першим кроком в переломі ходу війни. За різними оцінками, лише безповоротні втрати СРСР у цій битві становили близько 480 тисяч солдатів.

Як російські втрати у війні в Україні оцінює Генштаб?