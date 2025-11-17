Горить вороже ППО на Донбасі / Скриншот з відео

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив чергові засоби ППО російських загарбників на Донбасі. Серед цілей був командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400 і не тільки.