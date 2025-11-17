Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.
Як ГУР уразило ППО ворога?
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує методично нищити російські системи ППО на Донбасі.
Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили:
- зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1";
- командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;
- радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".
Горить вороже ППО на Донбасі: дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 160 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 213 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.
Нещодавно Сили оборони зупинили прорив окупаційних військ до Новопавлівки на Дніпропетровщині. Воїни знищили більшість російських вояк, а двох взяли у полон.
Також Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили ворога.