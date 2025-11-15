Зокрема, радіолокаційну станцію "Небо-У" і військовий ешелон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які російські об'єкти уразили Сили оборони?

За даними Генштабу, в рамках зниження можливостей росіян із завдання ракетно-бомбових ударів українські військові уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Росії.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" уточнив, що Рязанський НПЗ "подзьобали Птахи СБС в ніч на 15 листопада 2025 року". Він додав, що бензин послідовно стає дефіцитною рідиною на території країни-агресорки, а газ та нафта – швидкозгореними.

Цей об'єкт виробляв бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Варто зауважити, що підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів. На території об'єкта зафіксовано численні вибухи та значну пожежу.

Окрім цього, також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу російської армії поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

У Генштабі додають, що результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України.