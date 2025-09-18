На скільки впали продажі бензину в Росії?

Продажі бензину в Росії впали до мінімального рівня за останні два роки. На ситуацію вплинули удари українських безпілотників по російській нафтогазовій інфраструктурі та підвищений попит у період збору врожаю, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Як зазначається, продажі бензину марки А-92 у вівторок знизилися на 21,7%, до 15 600 тонн – найнижчий показник з 2023 року.

Реалізація бензину марки А-95 скоротилася на 15,5% порівняно з попереднім днем і склала 12 060 тонн.

Примітно! Загалом обсяг торгів бензином на російській біржі зменшився на 19,1% і склав 27 700 тонн.

Чому обвалилися продажі пального?

Різке падіння показників відбулося на тлі позапланових зупинок низки великих російських нафтопереробних заводів.

Це відбулось на тлі посилення української кампанії з ударів по об'єктах російської нафтогазової галузі.

Важливо! У четвер, 18 вересня, підрозділи Сил спеціальних операцій України заявили про атаку на Волгоградський нафтопереробний завод. Він є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі та забезпечує російські війська паливно-мастильними матеріалами. Раніше українські сили також завдали удару по Саратовському НПЗ, що ще більше посилило перебої з постачаннями палива.

Як зазначається, деякі НПЗ оголосили форс-мажор і припинили постачання бензину, що прискорило вичерпання регіональних запасів.

Найбільш вразливими виявилися незалежні мережі автозаправок: постачальники вважають за краще направляти паливо в більші мережі

Цікаво! Дві незалежні російські компанії, кожна з яких управляє приблизно двадцятьма АЗС, вже призупинили роздрібний продаж палива і реалізують його виключно за довгостроковими контрактами.

Ще однією причиною зниження продажів став високий попит з боку російських сільгоспвиробників у розпал збиральної кампанії, яка припадає на вересень і жовтень.

Що потрібно знати про дефіцит пального в Росії?