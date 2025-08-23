Чи суттєво зросте пальне в Росії?

У розмові з 24 Каналом експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів, що на сьогодні спостерігається здорожчання ціни на пальне в Росії.

Відтак, такий ріст ціни збільшить індекс інфляції. Річ у тім, що зростання цін в цьому сегменті вже вище, аніж рівень інфляції в Росії. Але Рябцев зауважує, що рекордного зростання не варто очікувати.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Щоб сказати, що це буде якесь суттєве зростання і що це впливатиме катастрофічним чином – ні.

Рябцев додає, що попри те, що зростання є, воно не є визначальним для роботи в будь-якій галузі промисловості Росії.

Як зросли ціни на пальне?

Вартість марки бензину AI-95 на початку серпня складала на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі 77 рублів за літр. А марка АІ-92 становила 66,6 рубля.

Натомість 20 серпня оптова ціна найпопулярнішої марки пального А-95 вже коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025 року, пише Financial Times.

Роздрібні ціни на бензин не так ростуть, як-от оптові – з початку року зросла ціна на більш як 5%. Це все через стримування цін владою, яка заборонила компаніям підвищувати вартість.

Зверніть увагу! Від нестачі пального найбільше страждають віддалені регіони – Забайкалля, Камчатка та окупований Крим.