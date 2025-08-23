Существенно ли подорожает топливо в России?

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что на сегодня наблюдается подорожание цены на топливо в России.

Поэтому, такой рост цены увеличит индекс инфляции. Дело в том, что рост цен в этом сегменте уже выше, чем уровень инфляции в России. Но Рябцев отмечает, что рекордного роста не стоит ожидать.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Чтобы сказать, что это будет какой-то существенный рост и что это будет влиять катастрофическим образом – нет.

Рябцев добавляет, что несмотря на то, что рост есть, он не является определяющим для работы в любой отрасли промышленности России.

Как выросли цены на топливо?

Стоимость марки бензина AI-95 в начале августа составляла на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 77 рублей за литр. А марка АИ-92 составляла 66,6 рубля.

Зато 20 августа оптовая цена самой популярной марки топлива А-95 уже стоила на 55% дороже, чем в начале 2025 года, пишет Financial Times.

Розничные цены на бензин не так растут, как вот оптовые – с начала года выросла цена на более чем 5%. Это все из-за сдерживания цен властью, которая запретила компаниям повышать стоимость.

Обратите внимание! От недостатка топлива больше всего страдают отдаленные регионы – Забайкалья, Камчатка и оккупированный Крым.