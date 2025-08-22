Какова ситуация с бензином в России?
Регионы России один за другим вводят ограничения на продажу бензина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Смотрите также Украинские дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине
Из-за кризиса власть вынуждена срочно закупать топливо в Беларуси. По данным концерна "Белнефтехим", во второй половине августа резко возрос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны российских компаний.
В целом после оккупированного Крыма, Забайкалья и Приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов. С 20 августа там введено ограничение на продажу топлива – не более 10 литров на одного человека.
В приоритетном порядке бензин будут получать только спецслужбы, экстренные службы и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность района. Для населения же ограничения стали очередным подтверждением того, что топливный кризис в России набирает обороты,
– сообщили в разведке.
Заметьте! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.
Что известно о топливном кризисе в России?
- Оптовые цены на бензин в России достигли рекордных показателей из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, что вызвало дефицит топлива. На Санкт-Петербургской бирже 20 августа самая популярная марка топлива А-95 стоила на 55% дороже, чем в начале 2025-го.
- Жители Крыма уже начали жаловаться на нехватку бензина. В частности, бензин марки А-95 исчез с заправочных станций. Кроме того, цена на топливо выросла до 69 рублей за литр, тогда как раньше оно стоило около 63 рублей. Получить бензин можно только по талонам.
- Дефицит горючего в России растет уже не первый месяц. Власти даже прибегли к ограничениям свободной продажи и запретили экспорт бензина с 1 марта. Запрет должен был продлиться до 31 августа, однако теперь его хотят продлить и в сентябре.