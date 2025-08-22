Яка ситуація з бензином в Росії?

Регіони Росії один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Українські дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині

Через кризу влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. За даними концерну "Белнефтехим", у другій половині серпня різко зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку російських компаній.

Загалом після окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів. З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів на одну людину.

У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району. Для населення ж обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в Росії набирає обертів,

– повідомили в розвідці.

Зауважте! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують.

Що відомо про паливну кризу в Росії?