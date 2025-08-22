Яка ситуація з бензином в Росії?
Регіони Росії один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Через кризу влада змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. За даними концерну "Белнефтехим", у другій половині серпня різко зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку російських компаній.
Загалом після окупованого Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів. З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива – не більше 10 літрів на одну людину.
У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району. Для населення ж обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в Росії набирає обертів,
– повідомили в розвідці.
Зауважте! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
- Оптові ціни на бензин в Росії сягнули рекордних показників через удари українських дронів по нафтопереробних заводах, що викликало дефіцит пального. На Санкт-Петербурзькій біржі 20 серпня найпопулярніша марка пального А-95 коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025-го.
- Жителі Криму вже почали скаржитися на брак бензину. Зокрема, бензин марки А-95 зник із заправних станцій. Крім того, ціна на пальне зросла до 69 рублів за літр, тоді як раніше воно коштувало близько 63 рублів. Отримати бензин можна лише за талонами.
- Дефіцит пального в Росії зростає вже не перший місяць. Влада навіть вдалася до обмежень вільного продажу та заборонила експорт бензину з 1 березня. Заборона мала тривати до 31 серпня, однак тепер її хочуть продовжити й у вересні.