Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що бензин у Росії зник. Така ситуація нині поширюється на різні регіони країни.

Які причини дефіциту бензину?

Він пояснив, що бензин зник, зокрема, завдяки діям Сил оборони України. Удари по нафтопереробних заводах углиб Росії, завдані протягом тривалого часу, тепер дають позитивний результат для України. СОУ зупинили виробництво, яке й до цього працювало нестабільно.

Ми ж били по найбільших НПЗ, які забезпечують до 40% бензину. У липні Росія заборонила експорт бензину. Тобто вже було зрозуміло, що виникнуть проблеми, а тепер ми бачимо, що його бракує навіть для власних потреб, і далі буде гірше,

– розповів Петро Андрющенко.

Він також додав, що в Росії та на окупованих територіях стрімко зростають ціни на всі нафтопродукти. Якщо така тенденція збережеться, то вже у вересні виникнуть черги, а бензин може зникнути.

Це саме те, що росіяни влаштували нам на початку літа 2022 року. Тепер те саме чекає вже їх. Просто наразі їм ніде взяти бензин і нафтопродукти,

– сказав Андрющенко.

Він підсумував, що Україна у 2022 році змогла подолати кризу з бензином завдяки імпорту та налагодженій логістиці. У росіян такої можливості немає: вони можуть продавати нафту й нафтопродукти, але придбати не можуть.

Що відомо про дефіцит бензину в Росії?