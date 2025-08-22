Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что бензин в России исчез. Такая ситуация сейчас распространяется на различные регионы страны.

Смотрите также Бензин бьет рекорды: украинские дроны усилили топливный кризис в России

Какие причины дефицита бензина?

Он объяснил, что бензин исчез, в частности, благодаря действиям Сил обороны Украины. Удары по нефтеперерабатывающим заводам вглубь России, нанесенные в течение длительного времени, теперь дают положительный результат для Украины. СОУ остановили производство, которое и до этого работало нестабильно.

Мы же били по крупнейшим НПЗ, которые обеспечивают до 40% бензина. В июле Россия запретила экспорт бензина. То есть уже было понятно, что возникнут проблемы, а теперь мы видим, что его не хватает даже для собственных нужд, и дальше будет хуже,

– рассказал Петр Андрющенко.

Он также добавил, что в России и на оккупированных территориях стремительно растут цены на все нефтепродукты. Если такая тенденция сохранится, то уже в сентябре возникнут очереди, а бензин может исчезнуть.

Это именно то, что россияне устроили нам в начале лета 2022 года. Теперь то же самое ждет уже их. Просто сейчас им негде взять бензин и нефтепродукты,

– сказал Андрющенко.

Он подытожил, что Украина в 2022 году смогла преодолеть кризис с бензином благодаря импорту и налаженной логистике. У россиян такой возможности нет: они могут продавать нефть и нефтепродукты, но приобрести не могут.

Что известно о дефиците бензина в России?