Как растут цены на бензин?
Оптовые цены на бензин в России достигли рекордных показателей. На Санкт-Петербургской бирже 20 августа самая популярная марка топлива А-95 стоила на 55% дороже, чем в начале 2025-го и на 8% больше от начала месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
- В конце июля российские власти запретили весь экспорт бензина. Это позволило привлечь дополнительно 150 000 тонн топлива на внутренний рынок, однако не остановило повышение цен.
- По словам российских аналитиков, ситуация свидетельствует о дефиците на внутреннем рынке. Удовлетворить спрос на топливо не удается, и это усиливает панику среди населения.
Розничные цены на бензин растут не так быстро, как оптовые благодаря сдерживанию властью, которая фактически запретила компаниям резко повышать цены. Однако и в этом сегменте бензин подорожал:
- рост составил 9% за год;
- с начала января стоимость выросла более чем на 5%, опередив показатель инфляции.
Больше всего от дефицита топлива страдают отдаленные регионы России, как Забайкалье, и оккупированные украинские территории, в частности, Крым.
Этот кризис показывает: несмотря на заявления Кремля об успехах на фронте и финансовую устойчивость войны против Украины, экономическое давление внутри страны становится все более ощутимым,
– отмечает издание.
Почему усиливается топливный кризис?
Дефицит топлива в России вызван в частности ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам, ведь с начала июля украинские дроны поразили по меньшей мере 4 крупных НПЗ.
- Эксперты отмечают, что ранее украинские были единичными, а теперь направлены на целую региональную группу ключевых заводов.
- По данным аналитиков, благодаря успешным ударам удалось вывести из строя не менее 10% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России.
- Ситуация ухудшается также из-за ударов по железной дороге в центральных регионах России – поезда с горючим часто задерживаются.
Вместе с тем растет спрос на бензин из-за перебоев в авиационном и железнодорожном сообщении, что заставляет россиян пересаживаться на автомобили.
Стоит знать! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.
Как Украина бьет по НПЗ России?
Украинские дроны 15 августа атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области, который принадлежит "Роснефти". Это один из четырех крупных нефтеперерабатывающих заводов России. После атаки завод вынужден был остановить работу, поскольку была повреждена одна из двух установок для переработки нефти.
Ранее из-за атаки украинских беспилотников пострадало производство на нефтеперерабатывающем заводе ПАО "Лукойл" в Волгограде. После серии ударов дронов НПЗ был вынужден прекратить загрузку нефти.
А в ночь на 21 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ, расположенному в Ростовской области. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге страны-агрессора.