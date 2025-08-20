Какова ситуация в России с топливом и почему вспыхнул топливный кризис – разбирался 24 Канал.

Смотрите также Россия надеется удержать Индию на нефтяном крючке: обещает помощь и скидки

В оккупированном Крыму просят подождать конца войны, а в Приморье обвиняют туристов: что происходит в России с топливом

В нескольких российских регионах серьезный дефицит топлива.

СМИ указывают:

В Приморском крае и Владивостоке на АЗС выстраиваются километровые очереди, а водители жалуются на полное отсутствие бензина и дизеля. На фоне дефицита случаются даже драки.

Россияне выкладывают многочисленные видео очередей на заправках.

"Фуры стоят, заправиться просто невозможно. Не знаем, как дальше ехать и почему с этим никто ничего не делает", – жалуются они.

В России очереди на заправках: смотрите видео

Обратите внимание! Андрей Ермак перепостил этот ролик у себя в канале. "В 2022 году Россия делала все, чтобы лишить Украину топлива. Теперь у них внезапно случился дефицит. Так бывает, когда нападаешь на украинцев", – поиронизировал он.

Важно, что такая же ситуация и в Крыму. Сергей Аксенов сказал, что проблема вызвана "как снижением объемов производства, так и логистикой". Потому что значительную часть топлива привозят автомобилями.

Он прогнозирует, что такая "объективная" ситуация сохранится "максимум месяц". А окончательно нормализуется вообще после завершения войны. То есть "сво". Тогда якобы выровняется ситуация "в связи с заходом крупных вертикально интегрированных компаний".

В Крыму бензин АИ-95 (автомобильный изооктан) продают по талонам. Как и в Забайкалье.

Чиновники Приморья "креативно" подошли к коммуникации. Министр энергетики края Елена Шиш намекнула, что виноваты туристы.

По сравнению с августом 2024 года туристический поток идет с превышением на 30%. Уже и сами жители создают искусственный ажиотаж, когда они заправляют, кроме баков своих машин, также канистры, различные емкости, которые привозят. И действительно у нас заканчивается от этого быстро топливо,

– высказалась она.

"Радио Свобода" пишет о топливном кризисе на федеральной трассе "Уссури", которая ведет из Хабаровска во Владивосток. Топлива нет во многих населенных пунктах. В некоторые округа Приморья привозят дополнительные резервуары с горючим.

Показываем на карте федеральную трассу "Уссури"

"Из-за регулярных атак дронов ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы цены на бензин в России с начала текущего года взлетели на 47%. По итогам торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже 18 августа марка АИ-92 по национальному индексу, который отражает средневзвешенную стоимость топлива на всех крупных НПЗ, до 71,516 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 – до 80,43 тысячи. Предыдущий рекорд по АИ-92 был установлен почти два года назад", – приводит данные это медиа.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в сентябре.

Но это еще не все проблемы россиян:

топливный кризис развернулся в сезон предстоящего сбора урожая;

а еще есть кризис в автопроме: АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей, переведет завод в Тольятти на неполную рабочую неделю и будет меньше платить людям.

Россияне признают, что атаки на НПЗ повлияли на рынок

Удары беспилотниками называют одной из причин топливного кризиса. Другая – обсуждаемое расширение диапазона отклонения предельных цен по демпферному механизму, выше которых субсидия нефтяникам за сдерживание роста стоимости топлива обнуляется.

Эксперты соглашаются, что внеплановое выбытие мощностей при повышенном сезонном спросе могло сдвинуть хрупкий баланс рынка бензина к дефициту,

– говорится в материале российского РБК.

Интересно, что в России ввели запрет на экспорт бензина с 29 июля. Он должен действовать до 31 августа и стабилизировать внутренний рынок топлива. Но, несмотря на это, оптовая цена на АИ-95 впервые в истории превысила отметку 80 тысяч рублей за тонну. АИ-92 приближается к рекорду сентября 2023 года в 70,508 тысяч рублей. Впрочем, запрет на экспорт решили продлить и на сентябрь.

"Полный запрет на экспорт бензина ввели в конце июля до 31 августа на фоне роста цен на это топливо в опте. Ранее он распространялся только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 миллиона тонн в год)", – объясняет РБК.

Напомним, на днях Украина остановила работу нефтепровода "Дружба".