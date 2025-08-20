К чему Россия побуждает Индию?

Импорт российской нефти в Индию должен как минимум остаться на нынешнем уровне или даже увеличиться. Об этом заявил заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Индия наживается: Бессент раскритиковал страну за покупку нефти из России

Россия продает нефть Индии со скидкой около 5%, что оставляет третьей крупнейшей экономике Азии ограниченный выбор,

– подчеркнул Грива.

Кроме того, он спрогнозировал, что темпы двусторонней торговли между Индией и Россией будут расти ежегодно – примерно на 10%.

Эти слова прозвучали на фоне роста тарифной напряженности между США и Индией. Президент Дональд Трамп ввел 25% пошлину на индийские товары и пригрозил удвоить ее до 50% с 27 августа - уровня, который сделал бы ежегодный индийский экспорт в США на 85 миллиардов долларов неконкурентным,

– отмечает издание.

После этих угроз импорт нефти из России в Индию сократился вдвое. Поэтому, пытаясь сохранить одного из крупнейших покупателей нефти, Кремль раздает обещания.

В частности, старший российский дипломат в Нью-Дели Роман Бабушкин пообещал, что Москва будет покупать больше индийских товаров, попавших под пошлины США.

Важно! Кремль также якобы готов помочь Нью-Дели наладить собственное производство двигателей для авиатранспорта.

Как Индия реагирует на пошлины США?

США является главным торговым партнером Индии, а Россия – лишь четвертым по объему торговли. Однако давление Вашингтона ухудшило отношения между странами.

Дешевая российская нефть необходима Индии, чтобы сдерживать инфляцию. Поэтому после тарифных угроз Трампа она начала отдаляться от США в сторону Москвы. В частности, премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с Путиным, после чего назвал того "другом".

Также Индия решила активнее развивать свои отношения с Китаем. В конце этого месяца Моди даже впервые за 7 лет планирует поехать к Си Цзиньпиню в гости.

Какие тарифы ввели США для Индии?