Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман, указав, что как раз Китай раньше был агрессивным, но понял, что это создает ему плохую репутацию, поэтому теперь ведет себя осторожнее и стремится представить себя как стабильную силу, тогда как США наоборот ведут себя жестко.

Администрация Трампа сама открывает возможности для Китая

На нынешнем этапе дипломатии Соединенные Штаты все еще демонстрируют свою силу, а Китай пытается играть роль посредника. Однако, по мнению обозревателя The Financial Times, сейчас все может измениться. Он напомнил, что 5 – 6 лет назад у Китая был период агрессивной дипломатии, когда он угрожал странам.

Рахман подчеркнул, что он убил индийских военных на границе между Индией и Китаем, прекратил торговлю с Австралией, поскольку ему не нравилась критика с ее стороны. Однако в определенный момент китайцы осознали, что стоит изменить поведение, чтобы улучшить свой образ в мире.

Он ожидает, что после президентства Трампа США также отступят от этого и попытаются вернуться к политике налаживания дружеских отношений и использования дипломатии. Но пока то, как администрация Трампа ведет себя в мире, по словам Рахмана, дает Китаю определенные возможности, которые также подкрепляются тем фактом, что хотя он имеет внутренние экономические проблемы, однако является очень технологически развитым, и это меняет его имидж.

Я думаю, что это главная загадка XXI века – подъема Китая и вопрос о том, станет ли он доминирующей державой сначала в Азии, а затем во всем мире, заменив Соединенные Штаты. Я думаю, что китайцы пытаются играть в длинную,

– озвучил Гидеон Рахман.

Заметьте! После своей майской поездки в Китай американский лидер отметил, что согласен с высказыванием китайского лидера Си Цзиньпина, который ранее говорил, что США – это нация, которая приходит в упадок. Трамп отметил, что это действительно было так во время каденции его предшественника Байдена, а якобы сейчас при его президентстве Штаты расцвели. Он утверждает, что фондовые рынки демонстрируют сейчас рекордные показатели, что США получили 18 триллионов долларов в виде инвестиций и отметил, что, что в стране теперь лучший рынок труда, а американская армия показывает мощь.

Китай стремится показать себя альтернативой США

Обозреватель The Financial Times размышляет над тем, что с Пекином могут начать больше сотрудничать в сферах торговли или технологий. Он отметил, что это имеет существенное значение, особенно если предположить, что соперничество между Штатами и Китаем не закончится войной.

"Это реально, поскольку обе страны готовятся к войне, но надеемся, что она не начнется. В таком случае это превратится в экономическое и технологическое соперничество, и оно будет зависеть от решений третьих государств. Решат ли страны Европы, Африки или остальной Азии ввести китайские технологии? Взять 5G из Китая, потому что это дешево. Возможно, использовать открытую модель китайского искусственного интеллекта вместо американской", – озвучил Рахман.

Благодаря таким решениям Китай набирает силы. Гидеон Рахман уверен, что именно поэтому он делает все возможное, чтобы показать себя более стабильной альтернативой Соединенным Штатам. Это поражает, ведь, как подчеркнул обозреватель, говорится об авторитарном однопартийном государстве, тесно связанном с Россией, которая уже показала, что готова использовать свое влияние.

15 лет назад мы сказали бы, что Китай – это дешевая рабочая сила и фабрики, которые могут производить товары по более низкой стоимости, чем Запад. Но сейчас Китай является мировым лидером в сфере электромобилей. Его автомобили не только дешевле западных, но и часто лучше,

– отметил Рахман.

Обозреватель The Financial Times добавил, что сегодня Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для различных отраслей промышленности. В сфере возобновляемой энергетики страна продвинулась в развитии солнечной энергетики и аккумуляторных технологий. Она лидирует в некоторых отраслях будущего.

Это, на взгляд Гидеона Рахмана, очевидно улучшает имидж этой страны и делает ее современной. Но он не исключает, что все может измениться: Си Цзиньпин может сделать большую ошибку, а США – наконец собраться.

Напомним, что 13 – 15 мая продолжался визит американского президента в Китай, где он не был с 2017 года. Эта нынешняя поездка откладывалась Соединенными Штатами, сначала она должна была состояться в начале апреля. Помешала война в Иране.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко высказал версию, что лидер США хотел перед переговорами с Си иметь на руках "козыри". Поэтому мог начать военную операцию против Ирана, надеясь взять под контроль там власть и экспорт иранской нефти. Как известно, в основном Иран продавал ее как раз Китаю. Однако операция затянулась и вряд ли улучшила позицию Вашингтона.

С 2025 года Пекин ограничивает продажу американцам редкоземельных металлов, которые играют большую роль для высокотехнологичных отраслей. Такое поведение китайской стороны Трампу не нравилась и он хотел изменить эту ситуацию и искал инструменты влияния на Китай. Поэтому, как предположил Буряченко, лидер США мог прибегнуть к операции против Ирана.

О чем договорились лидеры США и Китая?

Китай и Соединенные Штаты намерены снизить пошлины друг для друга на ряд товаров, что должно улучшить торговлю между ними. Переговоры по этому поводу продолжаются. Пекин заявил и о планах закупить у США самолеты. По предварительной информации, говорится о 500 единицах авиации.

Трамп и Си пришли к согласию о необходимости предусмотреть совет по инвестициям и торговле, что позволит детально общаться и принимать решения по проблемным вопросам. Например, США обсудят тревоги Китая относительно задержания его молочной продукции в Соединенные Штаты. Американская сторона сегодня действует так по причине того, что в ней присутствуют меламиновые вещества.