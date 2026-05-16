О чем еще договорились страны, пишет Bloomberg.

О чем договорились США и Китай?

Министерство торговли Китая в субботу, 16 мая, заявило, что Пекин и Вашингтон примут ряд мер, в частности взаимное снижение пошлин на определенные товары, для расширения двусторонней торговли в сфере сельского хозяйства.

Там не предоставили более подробной информации, добавив, что обе стороны еще ведут переговоры по деталям.

В то же время в ведомстве отметили, что по результатам переговоров обе страны "могут найти решение проблем путем диалога и сотрудничества".

Напомним, что Трамп завершил свою поездку в Пекин в пятницу, 15 мая. Это был первый визит президента США в Китай за почти десять лет. Оба лидера положительно оценили американо-китайские отношения, но также обсудили спорные вопросы, начиная от торговли с Тайванем и заканчивая войной в Иране.



После визита стало известно, что Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, которые покупают нефть у Ирана.

В заявлении Китая также подтверждены планы по приобретению американских самолетов. Количество бортов и их марки не указывали.

Сам же Трамп заявлял, что Китай купит 200 "больших" самолетов, что подтвердила компания Boeing. Предполагают, что Пекин заинтересован в приобретении 500 бортов 737 Max.

Справочно. 737 Max является одной из наиболее популярных моделей узкофюзеляжных самолетов в мире.

Китай также заявил, что будет активно рассматривать беспокойство США относительно импортных лицензий на свои мясные заводы, а также вопросы, связанные с импортом птицы из некоторых штатов США.

Ранее Китай возобновил импортные лицензии для сотен американских мясных заводов, чтобы возродить торговлю мясом.

Также министерство торговли отметило, что обе стороны договорились создать советы по инвестициям и торговле для обсуждения проблемных вопросов.

Китай добавил, что США будут рассматривать беспокойство Пекина относительно автоматического задержания молочных продуктов и водных продуктов из Китая, экспорта растений в горшках в США и определения Шаньдуна зоной, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа.

Справочно. В провинции Шаньдун циркулируют различные штаммы вируса птичьего гриппа. В разные годы в регионе фиксировали как единичные случаи заражения людей, так и вспышки среди дикой и домашней птицы.



К слову, в другой провинции Китая Гуандун в 2023 году зафиксировали первую в мире смерть человека от субтипа птичьего гриппа H3N8.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США пока задерживает молочные продукты из Китая из-за наличия в них меламиновых веществ, а некоторые продукты водного происхождения – из-за наличия несанкционированных препаратов.

Что еще известно о визите американцев в Пекин?

Журналистка New York Post Эмили Гудин сообщила, что после завершения государственного визита в Китай делегация США во главе с президентом Трампом провела специальную проверку безопасности перед вылетом домой. Они выбросили все китайские подарки. Это сделали по соображениям кибербезопасности и протоколам защиты информации, которые запрещали брать электронные устройства китайского происхождения на борт самолета.

Интересно, что не без приключений прошел визит в Китай госсека Рубио. Того затроллили в соцсетях из-за спортивный костюм как у Николаса Мадуро, экс-президента Венесуэлы. Пользователи отметили, что одежда чиновника похожа на ту, в которой венесуэльского диктатора американские военные похитили в январе 2026 года.

Сам же Китай перед визитом Трампа пошел на некоторые уступки. В частности, он решил отправить в США пару гигантских панд Пинг Пинг и Фу Шуан. Имена животных означают на китайском языке мир и двойное богатство. А еще Китай одобрил показ двух голливудских фильмов в кинотеатрах во время своей Золотой недели в мае, хотя предпочтение всегда отдается лентам китайского производства.

Что говорят эксперты о визите Трампа в США?

15 мая, возвращаясь в США, Трамп заявил, что обсудил вопрос Украины с Си Цзиньпинем. Хотя, вероятно, особых сдвигов ожидать не стоит. Как ранее отметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, вопрос войны России с Украиной не был ключевым для этого визита.

А политтехнолог Юрий Подорожний считает, что встреча в Пекине не принесет никаких результатов. Наоборот в США все приближается к запуску очередной процедуры импичмента Трампа.

В то же время президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что Трамп переносил визит в Китай, который ожидали еще на март – апрель, из-за начала военной операции против Ирана. Американский президент надеялся улучшить позиции своего государства перед встречей, но этого не произошло.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отмечал, что у Трампа нет карт, которыми он может играть за столом с Си. Между политиками огромная пропасть, а чтобы быть на уровне с Си, Трампу надо иметь не тактическое, а стратегическое преимущество на геополитической арене – ее у американского главы сейчас нет.

Интересно, что Путин полетит в Китай после Трампа. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заметил, что там диктатору сообщат о решении Си и Трампа, но вряд ли Путин сможет что-то изменить.