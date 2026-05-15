Фото Рубио выложил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун на своей странице в X.

Рубио надел серый спортивный костюм Nike. Его он прихватил с собой в поезд Трампа в Китай.

На фото госсек США находится на борту самолета Air Force One.

"Секретарь Рубио демонстрирует стиль Nike Tech Венесуэла на борту Air Force One", – пошутил Чун.

Рубио на пути в Китай / Фото Стивена Чуна

В сети сразу отметили сходство со стилем Мадуро.

Рубио же взамен заявил, что спортивный костюм просто удобный и что никакого подтекста в этом нет. Чиновник отметил, что имел эту одежду еще раньше.

Нет никакого контекста. Это хороший костюм. Мне он нравится. Он удобный. Если уж на то пошло, он (Мадуро – 24 Канал) скопировал меня, потому что я уже имел такой,

– сказал Рубио в интервью NBC Nightly News в Пекине.

Мадуро и костюм Nike Tech Fleece / Коллаж 24 Канала





Стоит заметить, когда в сети появились фото диктатора Мадуро в спортивном костюме Nike, эта одежда стала неожиданно популярной, а поисковые запросы на эту модель выросли почти в четыре раза и ее быстро распродали. Этот комплект Nike Tech Fleece в сети окрестили "The Maduro Grey", его стоимость – около 260 долларов.



Самого Мадуро 3 января военные США задержали вместе с женой прямо в их доме, предварительно атаковав Венесуэлу. Им предъявили обвинения в заговоре, связанном с наркотерроризмом и незаконным оборотом кокаина, а также в хранении вооружения.

К слову, ранее Китай дважды вводил санкции против Рубио из-за его резкой критики политики Пекина в сфере прав человека. В то же время китайская сторона нашла способ дипломатично обойти собственные ограничения против американского госсека. В государственных документах и официальных сообщениях просто изменили написание одного из слогов его фамилии на китайском языке.

Что известно о переговорах США с Китаем?

Впервые за почти 10 лет американский президент поехал в Китай. Трамп и Си уже провели первую встречу 13 мая в Пекине. Визит должен закончиться 15 мая.

Трампа встречали торжественной музыкой и красной дорожкой перед Большим залом народных собраний в Пекине – политической достопримечательностью в самом сердце китайской столицы. Перед этим Китай сделал несколько дипломатических жестов. В частности, решил отправить США пару гигантских панд Пинг Пинг и Фу Шуан, имена которых означают на китайском языке мир и двойное богатство.

Также Китай одобрил показ двух голливудских фильмов в кинотеатрах во время своей Золотой недели в мае – "Дьявол носит Prada 2" и "Майкл" о Майкле Джексоне.

Эксперты отмечали, что у китайского лидера приоритетом является Тайвань, который Китай считает своей территорией, а американская делегация во время визита в Пекин сосредоточится на инвестиционных вопросах. Кроме того, предполагали, что Трамп будет просить Си помочь убедить Иран закончить войну, ведь Тегеран является ближайшим партнером Китая на Ближнем Востоке.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что ранее Трамп перенес визит в Китай, который ожидали на март – апрель, из-за начала военной операции против Ирана. Он надеялся улучшить позиции США перед встречей, но этого не произошло.

В то же время, как отметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, вопрос войны России с Украиной отнюдь не ключевой для этого визита.

Да и, по мнению политтехнолога Юрия Подорожнего, встреча в Пекине не принесет никаких результатов. Наоборот в США все приближается к запуску очередной процедуры импичмента Трампа.