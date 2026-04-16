Американский еженедельник с 1999 года публикует такие списки, нынешний можно посмотреть на сайте Time.
Кто попал в список Time?
Из 24 лидеров – 11 американцев. Среди них:
- Президент США Дональд Трамп, который за год ввел тарифы на десятки стран, развернул военные подразделения в крупных городах США. Его внешняя политика быстро меняется: от ударов по иранским ядерным объектам до ведения войны с Тегераном, от кампаний против наркоторговцев в Карибском бассейне до захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Трамп менял экономику, разрушал альянсы и перекроил границы приемлемого государственного управления.
- Государственный секретарь и советник по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Последний раз обе должности занимал Генри Киссинджер, почти 50 лет назад. Бывший сенатор был в эпицентре крупнейших политических событий президентства Трампа и участвовал во всех событиях: от Ирана до российско-украинских переговоров. Журнал называет его вероятным кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.
- Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который не имеет карьеры дипломата и подобного опыта, однако участвует в решении важнейших мировых вопросов и является участником переговоров между Россией и Украиной, инициированных Трампом.
Также в список самых влиятельных людей года вошли мэры Нью-Йорка и Миннеаполиса, губернатор Калифорнии, глава администрации Белого дома и другие американские чиновники.
Кто еще попал в список самых влиятельных лидеров мира?
- Премьер-министр Канады Марк Карни, в прошлом очень успешный банкир. Он отвечает на заявления Трампа о присоединении Канады к США, поддерживает европейских союзников и остается сторонником евроатлантического сотрудничества.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая твердо отвечала угрозам Трампа захватить Гренландию. Она увеличила расходы на оборону страны и активно помогает Украине в войне с Россией.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который противостоял ливанской "Хезболле", а также вместе с США принимал активное участие в войне с Ираном, ликвидируя высокопоставленных чиновников Исламской Республики.
- Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Активно противостоит наркокартелям, чтобы остановить экспорт и транзит наркотиков через страну.
- Папа Римский Лев XIV – первый американец на этом посту. В последние недели обменивался неодобрительными заявлениями с Дональдом Трампом.
- Премьер-министр Японии Такаити Санаэ. Первая женщина на этом посту. При ней Япония изменила правила экспорта оружия, которые держались 80 лет.
- Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и другие.
Украинцев в этом году в списке нет.
Что известно о списках от Time?
Time ежегодно, начиная с 1927, присуждает звание "Человек года" лицу или группе людей, которые больше всего за год влияли на мир. На протяжении истории "Человеком года" становились разные фигуры от Адольфа Гитлера до Греты Тунберг.
Создатели искусственного интеллекта стали "Человеком года 2025". Такой выбор подчеркнул их решающее влияние на современный мир.
В 2022 году "Человеком года" стали "Дух Украины" и Владимир Зеленский. Журнал отметил их готовность противостоять российскому вторжению.