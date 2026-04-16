Американский еженедельник с 1999 года публикует такие списки, нынешний можно посмотреть на сайте Time.

Кто попал в список Time?

Из 24 лидеров – 11 американцев. Среди них:

Президент США Дональд Трамп , который за год ввел тарифы на десятки стран, развернул военные подразделения в крупных городах США. Его внешняя политика быстро меняется: от ударов по иранским ядерным объектам до ведения войны с Тегераном, от кампаний против наркоторговцев в Карибском бассейне до захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Трамп менял экономику, разрушал альянсы и перекроил границы приемлемого государственного управления.

Державний секретар і радник з питань національної безпеки Марко Рубіо. Останній раз обидві посади займав Генрі Кіссінджер, майже 50 років тому. Колишній сенатор був в епіцентрі найбільших політичних подій президентства Трампа і брав участь у всіх подіях: від Ірану до російсько-українських переговорів. Журнал називає його ймовірним кандидатом від республіканців на виборах у 2028 році.

Государственный секретарь и советник по вопросам национальной безопасности Марко Рубио . Последний раз обе должности занимал Генри Киссинджер, почти 50 лет назад. Бывший сенатор был в эпицентре крупнейших политических событий президентства Трампа и участвовал во всех событиях: от Ирана до российско-украинских переговоров. Журнал называет его вероятным кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который не имеет карьеры дипломата и подобного опыта, однако участвует в решении важнейших мировых вопросов и является участником переговоров между Россией и Украиной, инициированных Трампом.

Также в список самых влиятельных людей года вошли мэры Нью-Йорка и Миннеаполиса, губернатор Калифорнии, глава администрации Белого дома и другие американские чиновники.

Кто еще попал в список самых влиятельных лидеров мира?

Премьер-министр Канады Марк Карни , в прошлом очень успешный банкир. Он отвечает на заявления Трампа о присоединении Канады к США, поддерживает европейских союзников и остается сторонником евроатлантического сотрудничества.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен , которая твердо отвечала угрозам Трампа захватить Гренландию. Она увеличила расходы на оборону страны и активно помогает Украине в войне с Россией.

, которая твердо отвечала угрозам Трампа захватить Гренландию. Она увеличила расходы на оборону страны и активно помогает Украине в войне с Россией. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху , который противостоял ливанской "Хезболле", а также вместе с США принимал активное участие в войне с Ираном, ликвидируя высокопоставленных чиновников Исламской Республики.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум . Активно противостоит наркокартелям, чтобы остановить экспорт и транзит наркотиков через страну.

Папа Римский Лев XIV – первый американец на этом посту. В последние недели обменивался неодобрительными заявлениями с Дональдом Трампом.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ . Первая женщина на этом посту. При ней Япония изменила правила экспорта оружия, которые держались 80 лет.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин .

. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и другие.

Украинцев в этом году в списке нет.

