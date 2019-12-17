Путин, Обама и Папа Римский: кто становился "Человеком года" TIME

Американский журнал TIME каждый год, начиная с 1927, присуждает звание "Человек года"(Person of the Year) лицу или группе людей, которые больше всего за год влияли на новости и мир в целом. В этом году этот титул получила 16-летняя активистка Грета Тунберг. Вспоминаем, какие известные личности удостоились его с начала тысячелетия.

Джордж Буш

43-й президент США "Человеком года" TIME становился дважды: в 2000-м и 2004-м.

Руди Джулиани

Личный юрист президента США Дональда Трампа "Человеком года" стал в 2001 году. Тогда он занимал пост мэра Нью-Йорка и получил титул как символ ответа Америки на террористические атаки 11 сентября 2001 года. Подпись на обложке: "Башня могущества".

Владимир Путин

Президент России получил такое звание в 2007 году. Тогда завершался второй срок его президентства, при этом, как отмечает TIME, Путин уже готовился стать премьер-министром. Подпись на обложке: "Царь Новой России".

Барак Обама

44-й президент США становился "Человеком года" по версии журнала TIME в 2008-м и 2012-м.

Марк Цукерберг

Разработчик и основатель социальной сети Facebook, который стал самым молодым миллиардером в мире, на почетной обложке оказался в 2010 году.

Папа Римский Франциск

Стал 266-м Папой в 2013 году, тогда же его и назвали "Человеком года".

Ангела Меркель

Канцлер Германии получила этот титул в 2015-ом. В собственной стране тогда критиковали ее политику в отношении мигрантов (в течение месяца в ФРГ их прибыло более 100 тысяч). Подпись на обложке: "Канцлер свободного мира".

Дональд Трамп

В 2016-м стал 45-м президентом США, одержав победу над Хиллари Клинтон. Тогда же стал "Человеком года" по версии TIME. Подпись на обложке: "Президент "Разделенных Штатов Америки".

Кроме отдельных персон, звание "Человек года" получали и группы людей, отличившихся за год. Так, в 2018 году титул был присужден журналистам, которые были убиты или страдали от преследований за свою работу и взгляды. В частности, на обложку попал убитый корреспондент The Washington Post Джамаль Хашогги.

Издание также упомянуло многих журналистов со всего мира, среди которых – Аркадий Бабченко, который принял участие в инсценировке собственного убийства ради раскрытия покушения на него. Все работники медиа титулом "The guardians" ("хранители").

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На год раньше, в 2017-м, получили звание "Тһе Silence Breakers" ("нарушителя тишины") – женщины, которые присоединились к онлайн-движению #MeToo и выступают против сексуального насилия и домогательств.

Получали почетное звание также участники уличных протестов (2011 год), медицинские работники, которые борются с вирусом Эбола в Африке (2011 год) и часто упоминаемые и сегодня "информаторы" ("The Whistleblowers") в 2002 году.

А в 2006-м "Человеком года" по версии журнала стал "Ты". "Да, ты. Ты контролируешь Век Информации. Добро пожаловать в твой мир", – было написано на обложке TIME. Речь идет о людях, которые самостоятельно наполняют контентом предназначенные для этого вебресурсы (Wikipedia, YouTube, Facebook и т. д.).

Читайте, что известно об эко-активистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года-2019" в материале 24 канала.

Кто становился "Человеком года" TIME с 1927 года: видео