Путін та Папа Римський: хто ставав "Людиною року" TIME до Грети Тунберг

Американський журнал TIME щороку, починаючи з 1927, присуджує звання "Людина року" (Person of the Year) особі або групі людей, які найбільше за рік впливали на новини та світ в цілому. Цього року цей титул отримала 16-річка активістка Грета Тунберг. Згадуємо, які відомі особистості удостоїлися його з початку тисячоліття.

Джордж Буш

43-й президент США "Людиною року" TIME ставав двічі: у 2000-му та 2004-му.

Руді Джуліані

Особистий юрист президента США Дональда Трампа "Людиною року" став у 2001 році. Тоді він обіймав посаду мера Нью-Йорка і титул отримав як символ відповіді Америки на терористичні атаки 11 вересня 2001 року. Підпис на обкладинці: "Вежа могутності".

Володимир Путін

Президент Росії отримав таке звання у 2007 році. Тоді завершувався другий термін його президентства, при цьому, як зазначає TIME, Путін уже готувався стати прем'єр-міністром. Підпис на обкладинці: "Цар Нової Росії".

Барак Обама

44-й президент США ставав "Людиною року" за версією журналу TIME у 2008-му та 2012-му.

Марк Цукерберг

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook, який став наймолодшим мільярдером у світі, на почесній обкладинці опинився у 2010 році.

Папа Римський Франциск

Став 266-м Папою у 2013 році, тоді ж його і назвали "Людиною року".

Ангела Меркель

Канцлерка Німеччини отримала цей титул у 2015-му. У власній країні тоді критикували її політику щодо мігрантів (протягом місяця до ФРН їх прибуло понад 100 тисяч). Підпис на обкладинці: "Канцлерка вільного світу".

Дональд Трамп

У 2016-му став 45-м президентом США, здобувши перемогу над Гілларі Клінтон. Тоді ж став "Людиною року" за версією TIME. Підпис на обкладинці: "Президент "Розділених Штатів Америки".

Крім окремих персон, звання "Людина року" отримували й групи людей, які відзначилися за рік. Так, у 2018 році титул було присуджено журналістам, які були вбиті або потерпали від переслідувань через свою роботу та погляди. Зокрема, на обкладинку потрапив вбитий кореспондент The Washington Post Джамаль Хашоггі.

Видання також згадало багатьох журналістів з усього світу, серед яких – Аркадій Бабченко, який взяв участь в інсценуванні власного вбивства задля розкриття замаху на нього. Усі працівники медіа титулом "The guardians" ("вартові").

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На рік раніше, у 2017-му, звання отримали "Тhe Silence Breakers" ("порушниці тиші") – жінки, які долучилися до онлайн-руху #MeToo та виступають проти сексуального насильства і домагань.

Отримували почесне звання також учасники вуличних протестів (2011 рік), медичні працівники, які борються з вірусом Ебола в Африці (2011 рік) та часто згадувані і сьогодні "інформатори" ("The Whistleblowers") у 2002 році.

А у 2006-му "Людиною року" за версією журналу став "Ти". "Так, ти. Ти контролюєш Століття Інформації. Ласкаво просимо до твого світу", – було написано на обкладинці TIME. Йдеться про людей, які самостійно наповнюють контентом призначені для цього вебресурси (Wikipedia, YouTube, Facebook тощо).

Читайте, що відомо про екоактивістку Грету Тунберг, яка стала "Людиною року-2019" у матеріалі 24 каналу.

Хто ставав "Людиною року" TIME з 1927 року: відео