Чи відмінили тариф день-ніч

Справді, 1 червня зріс тариф на електроенергію до – 4,32 гривні за кіловат. Попри це тариф день-ніч ніхто не відміняв.

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Варто лише нагадати, що зі збільшенням загальної вартості світла, зросли і тарифи на двозонних та тризонних лічильниках.

Які тепер ціни

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника

з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників