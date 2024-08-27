Отменили ли тариф день-ночь
Действительно, 1 июня вырос тариф на электроэнергию до – 4,32 гривны за киловатт. Несмотря на это тариф день-ночь никто не отменял.
Читайте также Отменили ли в Украине плату за доставку газа
Стоит лишь напомнить, что с увеличением общей стоимости света, выросли и тарифы на двухзонных и трехзонных счетчиках.
Какие теперь цены
Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика
- с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,
- а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.
Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков
- с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт,
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт,
- с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.