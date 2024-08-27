Отменили ли тариф день-ночь

Действительно, 1 июня вырос тариф на электроэнергию до – 4,32 гривны за киловатт. Несмотря на это тариф день-ночь никто не отменял.

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Стоит лишь напомнить, что с увеличением общей стоимости света, выросли и тарифы на двухзонных и трехзонных счетчиках.

Какие теперь цены

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика

с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт,

а 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков