Хто може не платити за доставку газу

В Україні майже всі споживачі газу зобов'язані оплачувати його доставку: нині тариф варіюється від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Проте, споживачі, які не використовували газ через часткове чи повне відключення протягом минулого року – можуть бути звільнені від оплати за його транспортування.

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Завдяки відключенням газу споживачі могли використовувати мінімум газу або взагалі обходитися без нього. У майбутньому вартість транспортування газу буде розраховуватися виключно за фактично спожитий газ та не опломбоване обладнання.