Ракети Х-555 чи Х-101 мають клас "повітря – земля". Дальність польоту Х-101 – понад 5,5 тисячі кілометрів. Про характеристики, ціну та особливості ракет, які несуть Ту-95МС, читайте у тексті 24 каналу.

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Що варто знати про бомбардувальник Ту-95

Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, який створювали як аналог до американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Бойовий радіус його дії – 6500 кілометрів, тобто ці літаки, на жаль, б'ють по Україні.

Якими ракетами Росія б'є по Україні з Ту-95

Російський бомбардувальник Ту-95МС, який несе на собі майже два десятки ракет, має розмах крил 49 метрів.

Ракета Х-101 важить орієнтовно 2200 – 2400 кілограмів. Окрім того, вона є однією з найдорожчих російських ракет. Орієнтовна ціна однієї – 13 мільйонів доларів. Для порівняння, "Калібр" коштує вдвічі дешевше.

Важливі характеристики Х-101:

довжина – 7,4 метра;

вага бойової частини: до 960 кілограмів;

швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів за годину;

наведення – ракета, яка має самонаведення в кінцевій ділянці та інерційну систему з оптико-електронною корекцією;

навігація на основі системи ГЛОНАСС.

Варто зазначити, що нашій протиповітряній обороні буває важко збити Х-101 через непрогнозовану траєкторію руху. Адже ці ракети можуть змінювати ціль вже після їхнього запуску. Окрім того, у Х-101 є технологія зниження помітності радіолокації.

Попри це, наша ППО збиває більшість Х-101. Цьому сприяє і поява потужних систем протиповітряної оборони IRIS-T і NASAMS.

Зверніть увагу! Наша розвідка повідомила, що українські експерти провели аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їхньої модифікації – Х-555 та Х-101. Згідно з ним, Росія використовує в ракетах блоки наведення, які розроблені у 1960 – 1970 році. Їх випускає "Воронезький завод радіодеталей", мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства СРСР.

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Які характеристики ракет Х-555

Ракета Х-555 також є однією з модифікацій радянської стратегічної авіаційної крилатої ракети Х-55. Як і Х-101 – це крилата ракета великої дальності.

Основні характеристики ракет Х-555, які несуть на собі літаки Ту-95:

наведення – окрім інерційної навігації, має повноцінну систему Tercom з радіо- та оптичним каналом, а також супутникову навігацію;

вага бойової частини – 200 – 400 кілограмів;

стартова вага – 1500 кілограмів;

швидкість польоту – до 830 кілометрів за годину;

висота – 40 – 110 метрів;

точність – 100 метрів;

дальність польоту – до 2 тисяч кілометрів.

Варто зауважити, що і Х-101, і Х-555 Кремль випробовував у Сирії, безжально знищуючи мирних людей.

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