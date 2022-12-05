Ракеты Х-555 или Х-101 имеют класс "воздух – земля". Дальность полета Х-101 – более 5,5 тысяч километров. О характеристиках, цене и особенностях ракет, несущих Ту-95МС, читайте в тексте 24 канала.

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Российский бомбардировщик Ту-95МС, несущий на себе почти два десятка ракет, имеет размах крыльев 49 метров.

Ракета Х-101 весит ориентировочно 2200 – 2400 килограмм. Кроме того, она одна из самых дорогих российских ракет. Примерная цена одной – 13 миллионов долларов. Для сравнения, "Калибр" стоит вдвое дешевле.

Важные характеристики Х-101:

длина – 7,4 метра;

вес боевой части: до 960 килограмм;

скорость полета ракеты – до 720 километров в час;

наведение – ракета, имеющая самонаведение в конечном участке и инерционную систему с оптико-электронной коррекцией;

навигация на основе системы ГЛОНАСС.

Стоит отметить, что нашей противовоздушной обороне бывает тяжело сбить Х-101 из-за непрогнозируемой траектории движения. Ведь эти ракеты могут изменять цель уже после их запуска. Кроме того, у Х-101 есть технология снижения радиолокационной заметности.

Несмотря на это, наше ПВО сбивает большинство Х-101. Этому способствует появление мощных систем противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS.

Обратите внимание! Наша разведка сообщила, что украинские эксперты провели анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификации Х-555 и Х-101. Согласно ему, Россия использует в ракетах блоки наведения, разработанные в 1960 – 1970 году. Их выпускает Воронежский завод радиодеталей, минский завод Интеграл и другие предприятия СССР.

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Какие характеристики ракет Х-555

Ракета Х-555 также одна из модификаций советской стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55. Как и Х-101 – это крылатая ракета большой дальности.

Основные характеристики ракет Х-555, несущие на себе самолеты Ту-95:

наведение – кроме инерционной навигации, имеет полноценную систему Tercom с радио- и оптическим каналом, а также спутниковую навигацию;

вес боевой части – 200 – 400 килограммов;

стартовый вес – 1500 килограммов;

скорость полета – до 830 километров в час;

высота – 40 – 110 метров;

точность – 100 метров;

дальность полета – до 2 тысяч километров.

Следует заметить, что и Х-101, и Х-555 Кремль испытывал в Сирии, безжалостно уничтожая мирных людей.

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