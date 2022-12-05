Ракеты Х-555 или Х-101 имеют класс "воздух – земля". Дальность полета Х-101 – более 5,5 тысяч километров. О характеристиках, цене и особенностях ракет, несущих Ту-95МС, читайте в тексте 24 канала.
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Российский бомбардировщик Ту-95МС, несущий на себе почти два десятка ракет, имеет размах крыльев 49 метров.
Ракета Х-101 весит ориентировочно 2200 – 2400 килограмм. Кроме того, она одна из самых дорогих российских ракет. Примерная цена одной – 13 миллионов долларов. Для сравнения, "Калибр" стоит вдвое дешевле.
Важные характеристики Х-101:
- длина – 7,4 метра;
- вес боевой части: до 960 килограмм;
- скорость полета ракеты – до 720 километров в час;
- наведение – ракета, имеющая самонаведение в конечном участке и инерционную систему с оптико-электронной коррекцией;
- навигация на основе системы ГЛОНАСС.
Стоит отметить, что нашей противовоздушной обороне бывает тяжело сбить Х-101 из-за непрогнозируемой траектории движения. Ведь эти ракеты могут изменять цель уже после их запуска. Кроме того, у Х-101 есть технология снижения радиолокационной заметности.
Несмотря на это, наше ПВО сбивает большинство Х-101. Этому способствует появление мощных систем противовоздушной обороны IRIS-T и NASAMS.
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Какие характеристики ракет Х-555
Ракета Х-555 также одна из модификаций советской стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55. Как и Х-101 – это крылатая ракета большой дальности.
Основные характеристики ракет Х-555, несущие на себе самолеты Ту-95:
- наведение – кроме инерционной навигации, имеет полноценную систему Tercom с радио- и оптическим каналом, а также спутниковую навигацию;
- вес боевой части – 200 – 400 килограммов;
- стартовый вес – 1500 килограммов;
- скорость полета – до 830 километров в час;
- высота – 40 – 110 метров;
- точность – 100 метров;
- дальность полета – до 2 тысяч километров.
Следует заметить, что и Х-101, и Х-555 Кремль испытывал в Сирии, безжалостно уничтожая мирных людей.
Что известно о массированной атаке 5 декабря
- Перед массированным ракетным ударом по Украине Россия подняла в небо 14 своих бомбардировщиков ТУ-95. Буквально через несколько часов оккупанты начали атаковать Украину ракетами.
- Враги ударили по Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской, Винницкой и другим областям.
- Вечером 5 декабря Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет. Из них 38 – Х-101 и Х-555.
- Атаковали ими с 8-ми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонская в Ростовской области. К счастью, наша ПВО сбила более 60 ракет.