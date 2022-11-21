Что такое Х-101

Х-101 – это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля". Декларируется, что это новая российская разработка: они были взяты на вооружение только в 2013 году и прошли "обкатку" в Сирии в рамках кампании геноцида сирийского народа, поскольку россияне использовали их не столько против военных, сколько против гражданских целей. Как противостоять этим ракетам – читайте в материале 24 канала.

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С начала вторжения россиян в Украину враг обстреливал ракетами Х-101 украинские города. В частности, Винницу, Киев, Днепр, Одессу и другие. Именно ракета Х-101, летом 2022, попала в гражданское здание в центре столицы Украины и убила женщину.

Обратите внимание! Х-101 – ракеты воздушного базирования, их запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) или Ту-95МС (по 8 ракет на наружной подвеске). Дальность полета – свыше 5,5 тысяч километров. Как правило, россияне запускают их из акватории Каспийского моря или из города Волгодонска Ростовской области, реже – из Черного моря. Фактически самолетам нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты.



Ту-160 с комплектами ракет Х-101 и Х-55СМ / фото - МО РФ

Это одна из самых дорогих российских ракет. Приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

Несмотря на то, что Россия настаивает, что эти ракеты — "новодел", "суперточные", более того — удельная российская разработка, все это ложь.

Анализ российских крылатых ракет воздушного базирования экспертами ГУР МО показал, что современные аппараты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах.

Осуществленный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960 – 1970 годах, их выпускали Воронежский завод радиодеталей, Минский завод "Интеграл" и другие предприятия Советского Союза. Большинство выпущенных территорией Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.

– ГУР МО срывает покровы с русского "аналоговнета".

Ложь о чисто российских деталях опровергли эксперты Conflict Armament Research (CAR) . В июле они приехали в Украину, чтобы проанализировали содержание российского оружия и нашли у россиян Х-101 многочисленные не российские компоненты. Эксперты пришли к выводу, что производство новейшего российского высокоточного оружия целиком зависит от поставок ограниченного количества компонентов нескольких европейских, американских и азиатских компаний.



Пуск Х-101 / фото – МО РФ

Результаты исследований были обнародованы в сентябре 2022 г. и учтены при наложении на Россию новых санкций, а с иностранными производителями "начинки" для Х-101 и других российских ракет была проведена "воспитательная работа".

Таким образом, был перекрыт канал поставки в Россию компонентов к ракетам, что сделало их фактически невозобновляемым ресурсом. Пока у россиян могут оставаться некоторые запасы иностранной электроники, однако, о производстве Х-101 в промышленных масштабах (т.е. по несколько десятков в год, по оценкам российского военного эксперта Павла Лузина – около 50 штук ) уже речь не идет.

Х-101: характеристики

Носители: Ту-160, Ту-95МС;

Класс: воздух – земля;

земля; Скорость полета ракеты – до 720 км/ч;

Максимальная дальность: до 5500 километров;

Общий вес: примерно 2400 килограммов;

Вес боевой части: до 960 кг;

Длина: 7,4 метра;

Инерционная система с оптико-электронной коррекцией, в конечном участке – самонаведение;

самонаведение; Навигация: на основе системы ГЛОНАСС.

Кто запускает ракеты Х-101

Это делают российские лётчики воздушно-космических сил России. Их личные данные установлены. 14 августа 2022 года ГУР МО обнародовал данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М2 и Ту-22М2 Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины.

Благодаря OSINT-расследователям известны имена не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто отвечает за пуски российских ракет и ракетный террор против Украины. Журналисты изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel идентифицировали 30 российских военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины.

Наведением ракет занимается подразделение Главного вычислительного центра ВС России. Он состоит из 3 команд, кждая из которых программирует траектории конкретного типа ракет.

За пуски ракет Х-101 отвечают следующие российские военные преступники:

Артём Чернов;

Алексей Бетехтин;

Андрей Иванютин;

Антон Чуликов;

Ольга Письмовская;

Павел Васильев;

Алексей Волков;

Антон Шатун;

Станислав Минков.

Может ли Х-101 нести ядерный заряд

Да, опция для Х-101 предусмотрена. Крылатая ракета имеет ядерный вариант – Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.

Системы ПВО Hawk возьмут на боевое дежурство уже в ближайшее время

Во время обстрелов Украины россияне использовали родственную Х-101 ракету воздушного базирования Х-55. Она имела имитатор ядерной боевой части, простую болванку. Это может свидетельствовать об очередной попытке ядерного шантажа или о том, что у россиян эти ракеты уже совсем заканчиваются и они отчаянно запускают уже нетронутый запас.

Сколько в России осталось Х-101

14 октября министр обороны Алексей Резников поделился данными о количестве российских ракет. В частности, он сообщил, что на время вторжения в агрессора было 444 ракеты Х-101 и близких к ней ракет воздушного базирования Х-555. По состоянию на 12 октября их оставалось совокупно меньше половины начального количества – 213.

Последствия попадания ракеты Х-101 в детский сад в Киеве / фото 24 канала

Со следующего месяца количество крылатых ракет на вооружении у россиян существенно снизилось. Москва совершила несколько масштабных обстрелов украинских гражданских объектов, являющихся военным преступлением. Впоследствии Россия устами президента Путина и его спикера Пескова официально признали, что стреляли по подстанциям намеренно, чтобы принудить украинские власти к переговорам.

Хронология пусков последних русских ракет Х-101

17 ноября 2022 года Россия запустила по Украине 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 (4 из них были сбиты украинскими ПВО).

15 ноября 2022 г. Россия обстреляла украинскую территорию 96 ракетами, из них около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область). Именно одна из ракет Х-101 имела целью объект на украинско-польской границе и спровоцировала гибель 2 граждан Польши.

31 октября 2022 г. противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101.

22 октября 2022 г. враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

19 октября 2022 россияне запустили по Украине шесть крылатых ракет Х-101/Х-555.

18 октября 2022 года Воздушные силы ВСУ отчитались, что зенитчики воздушного командования "Центр" уничтожили одну ракету Х-101, которую Россия запустила из акватории Черного моря.

Через месяц россияне выпустили по Украине несколько сотен своих ракет. Большинство из них были именно драгоценными Х-101. Таким образом, можно предположить, что этих ракет в России осталось очень мало. меньше сотни.

Как противостоять Х-101

Впервые Россия применила Х-101 6 марта 2022 для удара по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришевке. Тогда одна ракета была сбита из пулемета. Всего же враг выпустил 8-101.

Крылатую ракету, сбитую два дня назад на территории Винницкой области, сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101, якобы сверхсовременная и сверхценная ракета. Мы видим, что ее можно сбивать. Поэтому призываю всех: старайтесь, особенно районы Винницкой области, где знают, что они постоянно летают. Они летают кстати, почти в одно и то же время,

– начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказывает, как украинские военные сбили первую Х-101 в марте 2022 года.

Украинские ПВО эффективно перехватывают эти ракеты. Они запускаются издалека и благодаря этому у украинцев есть время приготовиться к визиту незваных гостей. Украинская разведка работает очень хорошо, а ее координация по ПВО за месяцы вторжения отработана до деталей.

Впервые в Украине ракету Х-101 уничтожили из пулемета в марте 2022 года.

Проблемой для ПВО является непрогнозируемая траектория ракеты, позволяющая изменить цель после запуска. Также Х-101 использует технологии понижения заметности радиолокации.

Несмотря на это, мы можем констатировать, что большинство российских ракет Х-101 Украина сейчас сбивает и Россия выбрасывает свои миллионы прямо на свалку. С появлением в Украине современных систем ПВО IRIS-T и NASAMS показатели уничтоженных российских ракет увеличатся.

Как украинские ПВО сбивают Х-101

17 ноября 2022 года – 4 из 18;

4 из 18; 15 ноября 2022 – данных отдельно по Х-101 нет, но общий результат работы ПВО – 77 из 96;

данных отдельно по Х-101 нет, но общий результат работы ПВО – 77 из 96; 31 октября 2022 года – 44 из 55;

44 из 55; 22 октября 2022 года – 13 из 17;

13 из 17; 19 октября 2022 года – 4 из 6;

4 из 6; 18 октября 2022 года – 1 из 1.

Как работает ракета Х-101 смотрите видео: