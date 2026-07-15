Об этом сообщил благотворительный фонд "Зампотех" после исследования обломков сбитой ракеты.

Что обнаружили в ходе исследования?

По словам экспертов, главной особенностью двигателя стали монокристаллические лопатки турбины. В отличие от традиционных металлических деталей, состоящих из множества кристаллических зерен, монокристаллические элементы имеют единую кристаллическую структуру.

Отсутствие границ между зернами значительно повышает прочность материала и его устойчивость к высоким температурам. Именно поэтому такая технология широко используется в современных авиационных и аэрокосмических двигателях, где компоненты работают в условиях экстремальных нагрузок.

В российской ракете Х-101 обнаружили новый двигатель: смотрите видео

Использование монокристаллических лопаток позволяет:

работать при значительно более высоких температурах;

повысить топливную эффективность двигателя;

увеличить срок его службы;

улучшить устойчивость к коррозии и механическому износу.

Подобные технологии традиционно используют лишь несколько мировых производителей авиационных двигателей, среди которых американская General Electric и британская Rolls-Royce. Именно поэтому обнаружение аналогичных технологических решений в российской крылатой ракете вызвало активное обсуждение среди военных экспертов.

Пока нет подтвержденной информации о происхождении соответствующих производственных возможностей. В то же время в профессиональном сообществе рассматривают несколько возможных объяснений. Одна из версий заключается в том, что Россия могла получить необходимое оборудование или отдельные технологии через третьи страны, несмотря на действующие санкции.

Другая гипотеза основана на том, почему российские предприятия могли использовать собственные советские наработки в сфере выращивания монокристаллов и постепенно усовершенствовать их уже в современных условиях.

Известно, почему производством малогабаритных турбовентиляторных двигателей семейства ТРДД-50 для ракет Х-55, Х-555 и Х-101 на протяжении многих лет занимается российское предприятие НПО "Салют" и Всероссийский институт авиационных материалов.

Модернизация двигателя напрямую связана с изменениями в конструкции самой ракеты. Начиная с 2024 года Россия начала применять модернизированные ракеты Х-101 с двухзарядной боевой частью.

Если ранее масса боевой нагрузки составляла примерно 450 килограммов, то после модернизации она увеличилась почти до 800 килограммов.

Для размещения дополнительного взрывчатого вещества конструкторам пришлось сократить объем топливных баков. Это закономерно привело к уменьшению максимальной дальности полета ракеты. Именно поэтому усовершенствование двигателя может быть попыткой компенсировать потерю запаса хода.

По предварительным оценкам экспертов, новая силовая установка способна вернуть дальность полета Х-101 примерно до 5 500 километров или даже увеличить ее.

Напомним, Х-101 – это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух–земля". Заявляется, что это новая российская разработка: они были приняты на вооружение лишь в 2013 году и прошли "обкатку" в Сирии в рамках кампании геноцида сирийского народа, ведь россияне использовали их не столько против военных, сколько против гражданских целей.

С начала вторжения россиян в Украину враг обстреливал ракетами Х-101 украинские города, в частности Винницу, Киев, Днепр, Одессу и другие. Именно этот снаряд летом 2022 года попал в жилой дом в центре столицы Украины и убил женщину.