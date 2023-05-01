Для ракетної атаки 1 травня росіяни використали два літаки Ту-160 з району Каспійського моря, а також Ту-95 з району Оленєгорськ. Детальніше про літаки Ту-160 читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Україна передала Росії Ту-160: як так сталося

Ту-160 – це міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінюваної стріловидності.

Ту-160, як і значна частина російської авіації, спроєктований у часи СРСР. Зокрема, роботи над літаком стартували приблизно у 1967 році. У СРСР не було стратегічної авіації, що могла б подолати опір систем ППО НАТО та США того часу.

Свій перший політ Ту-160 здійснив 18 грудня 1981 року.

Після розпаду СРСР Україна мала 19 надзвукових Ту-160 на авіабазі Прилуки, а також 21 турбогвинтовий літак Ту-95МС на авіабазі Узин.



Український Ту-160 / Фото з Вікіпедії

23 лютого 2000 року Україна завершила передачу Росії близько 600 крилатих ракет і стратегічних бомбардувальників, які згодом були передислоковані в Енгельс.

Ця передача була завершена в обмін на приблизно 285 мільйонів доларів "боргів за газ" і аеродромне обладнання. Угоду було підписано в Ялті восени 1999 року президентом Леонідом Кучмою та його російським колегою Борисом Єльциним.

Угоду також підписали прем'єр-міністри Валерій Пустовойтенко та Владімір Путін.

Сьогодні ці українські бомбардувальники бомблять Україну. На це нарікав заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в коментарі The New York Times.

Він нагадав, що за Будапештським меморандумом Україна погодилася відмовитись від свого ядерного арсеналу, передати ядерні боєголовки Росії в обмін на "гарантії безпеки" та знищити ядерні ракетоносці.

"Також передано всі балістичні ракети, Ту-160 і Ту-95. Зараз проти нас із цих бомбардувальників застосовують ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США", – сказав він.

Чому Україна не залишила собі Ту-160

Український військовий портал Defence Express з посиланням на публікацію в журналі "Авиация и время" від 1995 року пояснив проблеми України з обслуговуванням цих літаків.

Перша проблема полягала в тому, що на вірність Україні присягнуло лише 25% льотного та 60% технічного персоналу.

Втім, без російського впливу не обійшлося. КБ "Туполєва" "раптово" відмовилось від зобов'язань по технічному обслуговуванню Ту-160 ВПС України. А нестача "штатних" авіатехніків цю проблему лише посилювала.

Крім того, видання наголошує на суб'єктивній інерції, яку демонструвало військово-політичне керівництво України на той момент.

Вважалось, що в України немає полігонів для підготовки екіпажів Ту-160, і що наша держава не має завдань, для виконання яких потрібні такі бомбардувальники.

Які в Росії проблеми з Ту-160

Можна помітити, що росіяни частіше для ракетних обстрілів України використовують літаки Ту-95МС, які здатні нести 6 – 8 крилатих ракет. Здавалося, що логічніше підіймати в небо саме Ту-160, який несе до 12 крилатих ракет.

Як пише Defence Express, раніше, щоб підготувати один Ту-160 до вильоту, потрібно було 64 людино-години підготовчих робіт, а також 15 – 20 спецавтомобілів різного призначення.

Ту-160 на аеродромі "Енгельс" / Фото росЗМІ

Шумність при підготовці літака до польоту могла сягати 130 децибелів, а шум від запуску допоміжної силової установки начебто на 45 децибелів перевищував больовий поріг.

Не відомо, скільки зараз росіянам потрібно ресурсів, щоб підготувати Ту-160. Однак для злету Ту-95МС використовується значно менша кількість апаратури. Саме тому росіян і віддають перевагу Ту-95МС у порівнянні з Ту-160, який пропаганда називає найпотужнішим надзвуковим бойовим літаком у світі.

Ще один технічний аспект із Ту-160, на який звертають увагу експерти, – це їх двигуни НК-32. У перші роки експлуатації була проблема, що іноді ці двигуни було дуже складно завести.

Крім того, в перші роки служби Ту-160 мали місце часті відмови бортового комплексу оборони "Байкал", який включав у себе засоби радіоелектронної боротьби.

Ймовірно, зараз росіяни не мають жодних технічних проблем із Ту-160 й зменшили кількість їх застосувань, щоб "зекономити" ресурс.

"Але з іншої сторони, це заодно відкриває нове питання – якщо росіянам потрібно "економити" ресурс Ту-160, значить там точно "щось пішло не так", – пише Defence Express.

Скільки в Росії Ту-160 та як на це вплинула "бавовна"

Як писало видання Defence Express, у різному стані льотної готовності в Росії є лише 16 літаків Ту-160. Цей тип літака – дефіцитний у Росії.

Прорідити кількість Ту-160 могла "бавовна", яка у грудні 2022 року двічі завітала на авіабазу "Енгельс".

Станом на 8 грудня після першої "бавовни" на аеродромі було понад 20 машин. На знімку від 29 грудня після другої "бавовни" можливо роздивитися лише 11 машин, частина з яких вже давно не в льотному стані.

Супутникові знімки авіабази "Енгельс" 29 та 8 грудня 2022 року / Знімки взяті з матеріалу Defence Express



Експерти звернули увагу на те, що станом на 29 грудня на "Енгельсі" було лише два Ту-160 й ці літаки перебували у зоні ризику "бавовни". Чому Росія залишила ці борти там – не відомо.

Причиною такого рішення може бути нельотний стан бортів.

Станом на липень на цій авіабазі базувалось 11 Ту-160, на жовтень – 4 й один з них не змінював своє положення ще з вересня 2020 року. Але станом на 29 грудня цього літака на звичному місці не було.

Після "бавовни" в Енгельсі росіяни перемістили свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, зокрема, авіабазу "Оленья" у Мурманській області. Також Росія могла перекинути Ту-160 на Далекий Схід на авіабазу "Українка", однак ця інформація потребує підтвердження.

У цілому перекидання авіації мало б мати погані наслідки для Росії. За словами експертів, "Енгельс" – це центральний аеродром з відповідним матеріально-технічним базисом.

Росіяни хочуть добудувати Ту-160

Літак Ту-160 пройшов кілька модернізацій, остання з яких відбулася у 2022 році. Однак росіяни вимушено вдалися до модернізації Ту-160, оскільки провалили інший проєкт.

За минуле десятиріччя Росія не змогла запустити розробку стратегічного ПАК ДА, тому була вимушена "воскресити" виробництво радянського Ту-160.

12 січня 2022 року свій перший політ здійснив стратегічний бомбардувальник Ту-160М2, який був виготовлений на потужностях Казанского авіаційного заводу, що входить до складу російської корпорації "Туполев".

Російський Ту-160М2 виконує пробіг перед першим випробувальним польотом / Фото росЗМІ

У планах в рамках контракту вартістю 160 мільярдів рублів корпорація "Туполев" має до 2027 року поставити дальній авіації Росії 10 нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2. Два бомбардувальники Росія мала отримати у 2022 році.

Цікаво, що для виробництва Ту-160М2 було використано ще радянські "заготовки". Про це інформував російський "Центр анализа стратегий и технологий".

Військовий портал Defence Express теж зазначає, що росіянам потрібно буквально "з нуля" відновити весь ланцюжок по виробництву Ту-160. На яку кількість "бортів" у росіян є "заготовки" – у відкритих джерелах даних нема.

Зазначимо, що ціна Ту-160, за найскромнішими оцінками, складає 250 мільйонів доларів. За американськими даними, вартість повного життєвого циклу літака перевершує його ціну в 3 – 5 разів.

Яку зброю несе Ту-160: характеристики літака

Спочатку літак Ту-160 будувався винятково як ракетоносець – носій крилатих ракет великої дальності з ядерною бойовою частиною.

Наразі Ту-160 може нести ракету Х-555, яка призначена для ураження як стратегічних, так і тактичних наземних і морських цілей практично всіх класів.

Саме цією ракетою Росія атакувала Україну 28 квітня та 1 травня 2023 року. Також окупанти неодноразово застосували цю ракету проти України й раніше.

Важливо зазначити, що в Україні є сили та засоби, щоб знешкоджувати ракету типу Х-555.

Ту-160 може розвивати швидкість до 2200 кілометрів на годину на висоті. Крейсерська швидкість – 850 кілометрів на годину.

Максимальна дальність польоту Ту-160 без дозаправки – 13 950 кілометрів, практична – до 12 300 кілометрів. Тривалість польоту – до 25 годин.

У разі ураження цілей на меншій дальності на озброєння беруть 24 аеробалістичні ракети Х-15 С.

Після спеціального переобладнання літак можуть оснащувати, зокрема, вільно падаючими бомбами до 40 тисяч кілограмів різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням.