Х-555 повітряного базування є глибокою модернізацією радянської ракети Х-55. Детальніше про характеристики ракети Х-555 та чи здатна ППО України збивати її – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
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Коли у Росії з'явилася ракета Х-555
Крилата ракета Х-555 – це радянська розробка, яка створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160. Х-555 – це неядерна версія ракети Х-55 створеної ще у 1970 – 1980 роках.
Комплекс повітряного базування у складі Х-55 і літака-носія Ту-95МС було офіційно прийнято на озброєння ще у 1983 році.
З початку 1990 років на основі Х-55СМ почали створювати ракету Х-555, яка відрізнялась заміною ядерної бойової частини на звичайну та модернізацією системи наведення. Розробка ракети тривала до середини 2000-х років.
Вже у листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії.
Різниця між Х-55 та її версією з неядерним боєприпасом Х-555 полягає не тільки у виді бойової частини. Річ у тім, що вага ядерного заряду та його розмір значно менші за фугасну бойову частину, через що конструкція Х-555 зазнала змін й там був зменшений розмір паливного бака.
Як пише український військовий портал Defence Express, компонування Х-55 та Х-555 вкрай щільне. Для того, щоб інтегрувати туди якусь нову систему, необхідно звільнити місце та вагу.
Аналітики припускають, що у Х-555 це зробити взагалі не можливо через значно більшу за розмірами та габаритами бойову частину.
Що цікаво, під час модернізації Х-55 росіянам довелося піти на певний компроміс. Зокрема, збільшення маси бойової частини призвело до зниження запасів палива і зменшення до 2000 кілометрів дальності польоту ракети.
Втім, з конформними паливними баками дальність пуску збільшено до 2500 кілометрів.
Скільки ракет Х-555 має Росія та як їх вартість
Росія розпочала завдавати масовані ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року. Та інтенсивність російських атак досить швидко почала зменшуватися, оскільки окупанти зіткнулися з дефіцитом ракет.
OSINT-розслідувачі підрахували, що в арсеналі Росії станом на листопад 2022 року залишилося 150 ракет Х-555 (50% від загальної кількості).
Військовий портал Defence Express провів оцінку російських ракет. Відповідно до даних журналістів, вартість однієї ракети Х-555 складає близько 1 мільйона доларів.
Приблизно стільки ж Росії коштує виробництво "Калібрів" та ракети Р-500 для комплексу "Іскандер".
Зазначимо, що 28 квітня росіяни використовували для атаки проти України ракетоносії типу Ту-95МС, і не піднімали у повітря більш потужні Ту-160, що дещо нелогічно.
Річ у тім, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типу Х-555. Натомість бойове навантаження Ту-95 складає до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.
Характеристики Х-555: чи може ППО України збивати цю ракету
Ракета Х-555 здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Ракета призначена для застосування проти стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.
Зважаючи на те, що Х-555 летить із відомими координатами, можна стверджувати, що Росія свідомо використовує цю ракету для терору мирних українців.
Основні технічні характеристики Х-555:
- Маса бойової частини – 410 кілограмів,
- потужність бойової частини 200 – 500 кілотонни,
- дальність польоту – 2000 кілометрів,
- швидкість польоту – 720 – 830 кілометрів на годину,
- точність – 100 метрів.
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповідав, що Україна має сили та засоби, щоб збивати крилаті ракети Х-555. Зокрема, під час атаки 28 квітня сили ППО України збили 21 з 23 ракет Х-101/Х-555.
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Хронологія російських атак ракетами Х-555
У матеріалі 24 Каналу про ракету Х-101, якою Росія також часто атакує Україну, наша редакція підрахувала, скільки разів ворог випускав по нашій країні ракети Х-555. Отже, росіяни використовували ракети Х-555 проти України:
- 16 липня 2022 – літаки Ту-95МС випустили 6 ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря.
- 10 жовтня 2022 – з 11 російських літаків були зафіксовані пуски ракет Х-101/Х-555.
- 11 жовтня 2022 – Росія випустила 16 ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС.
- 19 жовтня 2022 – росіяни запустили по Україні 6 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- 22 жовтня 2022 – з 10 літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська було запущено 17 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- 31 жовтня 2022 – з літаків Ту-95 і Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
- 15 листопада 2022 – окупанти випустили по Україні 96 крилатих ракет, серед яких були Х-101, Х-555, "Калібр" та Х-59.
- 17 листопада 2022 – з 9 бомбардувальників-ракетоносців випущено до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 по Дніпропетровщині.
- 5 грудня 2022 – пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із 8 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря та Волгодонська.
- 16 грудня 2022 – пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспію та Саратовської області в районі Енгельса. Усього Росія запустила 76 ракет різних типів.
- 29 грудня 2022 – Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555 з району Волгодонська та північного району Каспійського моря. Усього Росія випустила 69 ракет різних типів.
- 14 січня 2023 – противник здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з 8 стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря.
- 26 січня 2023 – Росія запустила до 40 ракет Х-101/Х-555 з 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.
- 10 лютого 2023 – 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр": пуски здійснювали 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з районів Каспійського моря та Волгодонська.
- 16 лютого 2023 – Росія застосувала 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- 9 березня 2023 – Росія завдала по Україні комбінованого удару. Значну частину удару склали ракети Х-101/Х-555. Пуски було здійснено з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95, семи літаків дальньої авіації Ту-22М3. За даними Генштабу, було збито 28 ракет Х-101/Х-555.
- 28 квітня 2023 окупанти випустили 23 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Росіяни підняли 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Олен'я" в Мурманській області Росії.