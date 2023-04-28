Х-555 воздушного базирования представляет собой глубокую модернизацию советской ракеты Х-55. Детальнее о характеристиках ракеты Х-555 и способна ли ПВО Украины сбивать ее – читайте дальше в материале 24 Канала.
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Когда у России появилась ракета Х-555
Крылатая ракета Х-555 – это советская разработка, созданная для вооружения стратегических ракетоносителей Ту-95 и Ту-160. Х-555 – это неядерная версия ракеты Х-55, созданной еще в 1970 – 1980 годах.
Комплекс воздушного базирования в составе Х-55 и самолета-носителя Ту-95МС был официально принят на вооружение еще в 1983 году.
С начала 1990 года на основе Х-55СМ начали создавать ракету Х-555, отличавшуюся заменой ядерной боевой части на обычную и модернизацию системы наведения. Разработка ракеты продолжалась до середины 2000-х годов.
Уже в ноябре 2015 года Россия использовала около 30 ракет Х-555 для ударов по Сирии.
Разница между Х-55 и его версией с неядерным боеприпасом Х-555 заключается не только в виде боевой части. Дело в том, что вес ядерного заряда и его размер значительно меньше фугасной боевой части, из-за чего конструкция Х-555 претерпела изменения и там был уменьшен размер топливного бака.
Как пишет украинский военный портал Defence Express, компоновка Х-55 и Х-555 крайне плотная. Для того чтобы интегрировать туда какую-то новую систему, необходимо освободить место и вес.
Аналитики предполагают, что у Х-555 это сделать вообще невозможно из-за значительно большей по размерам и габаритам боевой части.
Что интересно, при модернизации Х-55 россиянам пришлось пойти на определенный компромисс. В частности, увеличение массы боевой части привело к снижению запасов топлива и уменьшению до 2000 км дальности полета ракеты.
Впрочем, с конформными топливными баками дальность пуска увеличена до 2500 км.
Сколько ракет Х-555 имеет Россия и как их стоимость
Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года. Но интенсивность российских атак довольно быстро стала уменьшаться, поскольку оккупанты столкнулись с дефицитом ракет.
OSINT-расследователи подсчитали, что в арсенале России по состоянию на ноябрь 2022 года осталось 150 ракет Х-555 (50% от общего количества).
Военный портал Defence Express провел оценку русских ракет. Согласно данным журналистов, стоимость одной ракеты Х-555 составляет около 1 миллиона долларов.
Приблизительно столько же России стоит производство "Калибров" и ракеты Р-500 для комплекса "Искандер".
Отметим, что 28 апреля россияне использовали для атаки против Украины ракетоносители типа Ту-95МС и не поднимали в воздух более мощные Ту-160, что несколько нелогично.
Дело в том, что Ту-160 может взять на борт до 12 крылатых ракет типа Х-555. Боевая нагрузка Ту-95 составляет до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.
Характеристики Х-555: может ли ПВО Украины сбивать эту ракету
Ракета Х-555 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Ракета предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.
Учитывая, что Х-555 летит с известными координатами, можно утверждать, что Россия сознательно использует эту ракету для террора мирных украинцев.
Основные технические характеристики Х-555:
- Масса боевой части – 410 килограммов,
- мощность боевой части 200 – 500 килотонны,
- дальность полета – 2000 километров,
- скорость полета – 720 – 830 километров в час,
- точность – 100 метров.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказывал, что у Украины есть силы и средства, чтобы сбивать крылатые ракеты Х-555. В частности, во время атаки 28 апреля силы ПВО Украины сбили 21 из 23 ракет Х-101/Х-555.
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Хронология российских атак ракетами Х-555
В материале 24 Канала о ракете Х-101, которой Россия также часто атакует Украину, наша редакция подсчитала, сколько раз враг выпускал по нашей стране ракеты Х-555. Итак, россияне использовали ракеты Х-555 против Украины:
- 16 июля 2022 года – самолеты Ту-95МС выпустили 6 ракет Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.
- 10 октября 2022 года – из 11 российских самолетов были зафиксированы пуски ракет Х-101/Х-555.
- 11 октября 2022 года – Россия выпустила 16 ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС.
- 19 октября 2022 года – россияне запустили по Украине 6 крылатых ракет Х-101/Х-555.
- 22 октября 2022 года – из 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска было запущено 17 крылатых ракет Х-101/Х-555.
- 31 октября 2022 года – из самолетов Ту-95 и Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область).
- 15 ноября 2022 года – оккупанты выпустили по Украине 96 крылатых ракет, среди которых были Х-101, Х-555, "Калибр" и Х-59.
- 17 ноября 2022 – из 9 бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 по Днепропетровщине.
- 5 декабря 2022 года – пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из 8 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонская.
- 16 декабря 2022 года – пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспия и Саратовской области в районе Энгельса. Всего Россия запустила 76 ракет разных типов.
- 29 декабря 2022 – Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из Волгодонска и северного района Каспийского моря. Всего Россия выпустила 69 ракет разных типов.
- 14 января 2023 года – противник осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с 8 стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.
- 26 января 2023 года – Россия запустила до 40 ракет Х-101/Х-555 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
- 10 февраля 2023 года – 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр": пуски осуществляли 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из районов Каспийского моря и Волгодонская.
- 16 февраля 2023 года – Россия применила 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- 9 марта 2023 – Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Значительную часть удара составили ракеты Х-101/Х-555. Пуски были осуществлены из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3. По данным Генштаба, было сбито 28 ракет Х-101/Х-555.
- 28 апреля 2023 года оккупанты выпустили 23 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Россияне подняли 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Олень" в Мурманской области России.