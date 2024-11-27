Повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування "Схеми". Загалом до Росії було передано 11 бомбардувальників.

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Хто сприяв передачі бомбардувальників до Росії

Україна передала Росії літаки, ракети та обладнання на суму 275 мільйонів доларів для погашення газових боргів.

Що Україна передала Росії:

11 бомбардувальників;

575 крилатих ракет Х-55;

12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом;

запасні частини для бомбардувальників;

наземне і радіоелектронне обладнання.

Яке озброєння Україна передала Росії / Фото "Схеми"

Згідно з письмовою доповіддю тодішнього командувача військово-повітряних сил ЗСУ Віктора Стрельникова міністру оборони Олександру Кузьмуку, для перевезення всього технічного обладнання до Росії було потрібно 124 залізничних вагони.

Угоду про передачу підписав прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та Росії Владімір Путін. Однак 5 листопада 1999 року, коли перший бомбардувальник вилетів із Прилук до Росії, стало відомо, що народні депутати так і не голосували за цю угоду. Літаки передали без погодження Верховної Ради.

Прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін / Фото "Схем"

Докторка юридичних наук і президентка Української асоціації міжнародного права Ольга Буткевич вважає, що такі дії порушили Конституцію України.

Вона саме Верховну Раду України наділяє функціями контролю за укладанням подібних договорів. Був порушений договір, на той період чинний закон України від 1993 року – закон про міжнародні договори України. Закон, з суті якого видно, що ці питання не входять в компетенцію уряду,

– вважає Буткевич.

У цьому питанні її також підтримує Юрій Костенко, який у 1999 році обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань ядерної політики та ядерної безпеки, назвав передачу озброєння до Росії без рішення парламенту "державною зрадою".

Для порівняння, інша угода з Росією – про списання нафтових боргів в обмін на вивезену з України тактичну ядерну зброю – була розглянута Верховною Радою.

Однак угода щодо бомбардувальників була узгоджена лише на рівні міністрів. Вони завершили усі процеси за кілька днів до першого туру президентських виборів, у яких Леонід Кучма брав участь як кандидат на другий термін.

Погодив передачу бомбардувальників тодішній голова СБУ Леонід Деркач, батько народного депутата Андрія Деркача, якого оголосили в розшук за держзраду.

Леонід Деркач / Фото "Схем"

Своїм підписом угоду затвердив і тодішній міністр оборони Олександр Кузьмук, який у коментарі журналістам заявив, що діяв за рішенням уряду, але від подальших пояснень утримався.

Олександр Кузьму / Фото "Схем"

Передачу літаків також погодили тодішній заступник міністра юстиції Леонід Єфіменко, керівник комісії з реорганізації Міністерства економіки Валерій Мунтіян, міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який сьогодні є народним депутатом від Закарпаття, а також виконуюча обов’язки міністра юстиції Інна Ємельянова, яка погодила висновок щодо підтримки продажу військового майна.