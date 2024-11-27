Сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Схемы". Всего в Россию было передано 11 бомбардировщиков.

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Кто способствовал передаче бомбардировщиков в Россию

Украина передала России самолеты, ракеты и оборудование на сумму 275 миллионов долларов для погашения газовых долгов.

Что Украина передала России:

11 бомбардировщиков;

575 крылатых ракет Х-55;

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;

запасные части для бомбардировщиков;

наземное и радиоэлектронное оборудование.

Какое вооружение Украина передала России / Фото "Схемы"

Согласно письменному докладу тогдашнего командующего военно-воздушных сил ВСУ Виктора Стрельникова министру обороны Александру Кузьмуку, для перевозки всего технического оборудования в Россию требовалось 124 железнодорожных вагона.

Соглашение о передаче подписал премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин. Однако 5 ноября 1999 года, когда первый бомбардировщик вылетел из Прилук в Россию, стало известно, что народные депутаты так и не голосовали за это соглашение. Самолеты передали без согласования Верховной Рады.

Премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин / Фото "Схем"

Доктор юридических наук и президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич считает, что такие действия нарушили Конституцию Украины.

Она именно Верховную Раду Украины наделяет функциями контроля за заключением подобных договоров. Был нарушен договор, на тот период действующий закон Украины от 1993 года – закон о международных договорах Украины. Закон, из сути которого видно, что эти вопросы не входят в компетенцию правительства,

– считает Буткевич.

В этом вопросе ее также поддерживает Юрий Костенко, который в 1999 году занимал должность заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам ядерной политики и ядерной безопасности, назвал передачу вооружения в Россию без решения парламента "государственной изменой".

Для сравнения, другое соглашение с Россией – о списании нефтяных долгов в обмен на вывезенное из Украины тактическое ядерное оружие – было рассмотрено Верховной Радой.

Однако соглашение по бомбардировщикам было согласовано только на уровне министров. Они завершили все процессы за несколько дней до первого тура президентских выборов, в которых Леонид Кучма участвовал как кандидат на второй срок.

Согласовал передачу бомбардировщиков тогдашний глава СБУ Леонид Деркач, отец народного депутата Андрея Деркача, которого объявили в розыск за госизмену.

Леонид Деркач / Фото "Схем"

Своей подписью соглашение утвердил и тогдашний министр обороны Александр Кузьмук, который в комментарии журналистам заявил, что действовал по решению правительства, но от дальнейших объяснений воздержался.

Александр Кузьму / Фото "Схем"

Передачу самолетов также согласовали тогдашний заместитель министра юстиции Леонид Ефименко, руководитель комиссии по реорганизации Министерства экономики Валерий Мунтиян, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, который сегодня является народным депутатом от Закарпатья, а также исполняющая обязанности министра юстиции Инна Емельянова, которая согласовала заключение по поддержке продажи военного имущества.