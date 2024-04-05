За інформацією джерел 24 Каналу, в результаті атаки БПЛА ймовірно серйозних пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальними Ту-95МС на військовому аеродромі Енгельс-2. Крім цього, ворог втратив кілька "сушок".

Дивіться також З Морозовська у пекло: що відомо про російські Су-34, знищені на аеродромі в Ростовській області

Вночі Україна атакувала 3 російських аеродроми

Джерела 24 Каналу повідомили, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:

У Курську,

у Єйську,

в Енгельсі.

Повідомляється, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25. Натомість подробиць щодо наслідків атаки в Курську наразі немає.