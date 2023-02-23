У штурмовика Су-25 чимало переваг і високий ступінь виживаності на полі бою. 24 Канал проаналізував основні характеристики штурмовика Су-25.

Дивіться також Чим небезпечні винищувачі МіГ-31К, якими Росія "брязкає" у Білорусі

Су-25 – один з найуспішніших штурмовиків у світі

Літак Су-25 створений в 70-х роках у СРСР для підтримки наземних військ. Перший політ літака відбувся у 1975 році.

Згодом літак пройшов багато модифікацій і застосовувався у багатьох конфліктах, включаючи Афганістан, Чечню, та Ірак.

Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн.

Основні характеристики Су-25

Штурмовик Су-25 може розвивати швидкість понад 900 кілометрів на годину, що дозволяє йому швидко долати великі відстані. Літак оснащений різноманітною зброєю.

Він оснащується потужним комплексом озброєння – авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами "повітря-земля", керованими ракетами "повітря-повітря". Всього на штурмовик може встановлюватися 32 види озброєнь.

Штурмовик озброєний вбудованої двоствольного 30-мм авіагарматою ГШ-30-2, виконаної за схемою Гаста. Авіагармата призначена для враження бронетехніки, відкрито розташованої живої сили супротивника, а також повітряних цілей на середніх і близьких дистанціях.



Залп некерованих ракет С-8 з Су-25 / Фото із сайту "Мілітарний"

Су-25 дуже маневровий літак, що дозволяє йому швидко змінювати напрямок руху, уникати ворожих ракет та проводити високоточні удари.

Літак оснащений різноманітними системами захисту, які дозволяють йому виживати в бойових умовах. Су-25 може бути використаний для проведення розвідки, підтримки бойових дій, знищення ворожих танків та техніки.

Який у Су-25 захист і як збити літак

Штурмовик Су-25 має різні системи захисту, які допомагають забезпечити безпеку літака та пілота в бойових умовах. На системи забезпечення бойової живучості припадає 7,2% нормальної злітної маси. Основні системи захисту включають:

електронну систему контрмінування, яка допомагає захистити літак від ворожих ракет шляхом випромінювання електромагнітних сигналів, які спотворюють роботу ракетних систем наведення;

систему інфрачервоного захисту, яка забезпечує захист від ворожих теплових ракет шляхом випромінювання теплових сигналів, які маскують тепловий слід літака;

бронювання кабіни пілота, яка захищає пілота від куль та снарядів, які можуть влучити в літак;

систему активної та пасивної обробки інформації, що допомагає виявляти та реагувати на загрози, що можуть виникнути в процесі бойових дій.



Український Су-25 / Фото Повітряні сили ЗСУ

Враховуючи все це, штурмовик Су-25 є досить захищеним літаком, який може працювати в умовах високої загрози з боку ворога.

Водночас Су-25 можна збити різноманітною зброєю, зокрема:

зенітними ракетами з ПЗРК, такими як "Стріла", "Ігла", "Стінгер" та інші;

зенітними ракетами довгого і середнього радіуса дії, такими як С-75 "Двина", С-125 "Нептун", "Бук", "С-300" тощо;

авіаційними ракетами повітря-повітря, наприклад Р-60, Р-73, AIM-9 "Сайдвайндер", AIM-7 "Спарроу" та інші;

Успішність збиття Су-25 залежить від різних факторів, таких як якість та кількість застосовуваної зброї, кваліфікація пілота та можливості системи захисту на борту літака.

Ключові переваги Су-25

У порівнянні з іншими типами військової авіації Су-25 має чимало переваг, серед яких висока маневровість. Су-25 має сильні маневрові характеристики, що дозволяють літаку ефективно маневрувати над бойовим полем та уникати вогню противника.

Швидкість Су-25 дозволяє швидко прибувати на місце бойових дій та вчасно надати підтримку своїм підрозділам.

Завдяки своїй вогневій мощі та здатності переносити велику кількість зброї, Су-25 є ефективним засобом забезпечення вогневої підтримки на землі.

Су-25 може працювати в різних кліматичних умовах та на різних типах місцевості, що дозволяє виконувати завдання в різних районах бойових дій. Штурмовик є легко ремонтопридатним літаком, що дозволяє проводити ремонт та обслуговування в умовах бойових дій.

Що відомо про Су-25 на озброєнні України

Сили України та Росії в повітрі нерівні, оскільки ворог має значно більше авіації. До повномасштабного вторгнення в Україну, Росія мала 197 штурмовиків Су-25.

Точна кількість штурмовиків, які були в України, невідома. Після здобуття незалежності Україна отримала близько 90 – 95 літаків Су-25, з них 76 машин знаходилось у частинах, а решту – на консервації.

Су-25М1К переданий ПС ЗС 21 грудня 2018 року / Фото Аліса Бірюкова

Згідно з даними, довідника World Air Forces 2022 від FlightGlobal, станом на 2021 рік ПС ЗСУ мали у своєму активі всього 17 штурмовиків Су-25. Відповідно до даних довідника Military Balance за 2021 рік, Повітряні Сили ЗСУ мали 31 такий літак.

"Мілітарний" інформував, що перше бойове застосування Су-25 в Україні було зафіксовано 26 травня 2015 року, під час боїв за Донецький аеропорт.

Цікаво. У липні 2022 року міноборони Росії заявило, що вже збило 70 українських Су-25, що в кілька разів перевищує кількість цих штурмовиків, що має Україна. Росіяни заявили про ліквідацію міфічних літаків.

Як писав "Мілітарний", на озброєння Повітряних сил ЗСУ у 2015 році був прийнятий модернізований штурмовик Су-25М1К. Він був створений на базі іншої модернізації – Су-25М1, що вперше українська армія отримала у 2010 році, та відрізняється зокрема встановленням комплексу захисту "Адрос".

Цей комплекс у рази підвищує захищеність літака від ракет з тепловим наведенням. Модернізований штурмовик отримав новий приціл – замість аналогового радянського виробництва на нього був встановлений інтегрований в прицільно-навігаційний комплекс АСП-17БЦ-8М2. Також там встановлено ряд іншого обладнання.

Росія отримала модернізований Су-25

Одним з останніх варіантів модернізації дозвукового штурмовика Су-25 є версія Су-25СМ3. Перші випробування Су-25СМ3 почалися у 2016 році, а вже наступного року перші машини почали надходити у війська.

Су-25СМ3 є літаком класичної аеродинамічної схеми з двома рознесеними по бортах безфорсажними одноконтурними турбореактивними двигунами (ТРД) Р-195 тягою по 4300 кілограмів. Ударне озброєння машини розміщено на вузлах зовнішньої підвіски під крилами.

Су-25СМ3 / Фото з росЗМІ

Основні зміни модернізованого Су-25СМ3 охоплюють оновлену авіоніку, нові прилади навігації та управління, покращену систему керування вогнем та нові варіанти зброї.

Су-25СМ3 також оснащений більш потужним двигуном, що дозволяє піднімати більше ваги та підвищувати швидкість та маневровість літака.

Зверніть увагу. 23 лютого російський літак Су-25 впав у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області, після виконання бойового завдання. Пілот загинув через технічну несправність.