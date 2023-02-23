В штурмовика Су-25 немало преимуществ и высокая степень выживаемости на поле боя. 24 Канал проанализировал основные характеристики штурмовика Су-25

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Су-25 – один из самых успешных штурмовиков в мире

Самолет Су-25 создан в 70-е годы в СССР для поддержки наземных войск. Первый полет самолета состоялся в 1975 году.

Впоследствии самолет прошел много модификаций и применялся во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Ирак.

Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран.

Основные характеристики Су-25

Штурмовик Су-25 может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния. Самолет снабжен разнообразным оружием.

Он оснащается мощным комплексом вооружения – авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля", управляемыми ракетами "воздух-воздух". Всего на штурмовике может устанавливаться 32 вида вооружений.

Штурмовик вооружен встроенной двухствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2, выполненной по схеме Гаста. Авиагармат предназначен для поражение бронетехники, открыто расположенной живой силы противника, а также воздушных целей на средних и близких дистанциях.



Залп неуправляемых ракет С-8 с Су-25 / Фото с сайта "Милитарный"

Су-25 очень маневровый самолет, что позволяет ему быстро менять направление движения, избегать вражеских ракет и производить высокоточные удары.

Самолет оснащен разнообразными системами защиты, позволяющими ему выживать в боевых условиях. Су-25 может быть использован для разведки, поддержки боевых действий, уничтожения вражеских танков и техники.

Какая в Су-25 защита и как сбить самолет

Штурмовик Су-25 имеет разные системы защиты, которые помогают обеспечить безопасность самолета и пилота в боевых условиях. На системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% обычной взлетной массы. Основные системы защиты включают:

электронную систему контрминирования, которая помогает защитить самолет от вражеских ракет путем излучения электромагнитных сигналов, искажающих работу ракетных систем наведения;

систему инфракрасной защиты, которая обеспечивает защиту от вражеских тепловых ракет путем излучения тепловых сигналов, маскирующих тепловой след самолета;

бронирование кабины пилота, защищающей пилота от шаров и снарядов, которые могут попасть в самолет;

система активной и пассивной обработки информации, которая помогает выявлять и реагировать на угрозы, которые могут возникнуть в ходе боевых действий.



Украинский Су-25 / Фото Воздушные силы ВСУ

Учитывая все это, штурмовик Су-25 достаточно защищенным самолетом, который может работать в условиях высокой угрозы со стороны врага.

В то же время Су-25 можно сбить разным оружием, в частности:

зенитными ракетами из ПЗРК, такими как "Стрела", "Игла", "Стингер" и другие;

зенитными ракетами длинного и среднего радиуса действия, такими как С-75 "Двина", С-125 "Нептун", "Бук", "С-300" и т.п.;

авиационными ракетами воздух-воздух, например Р-60, Р-73, AIM-9 "Сайдвайндер", AIM-7 "Спарроу" и другие;

Успешность сбивание Су-25 зависит от различных факторов, таких как качество и количество применяемого оружия, квалификация пилота и возможности системы защиты на борту самолета.

Ключевые преимущества Су-25

В сравнении с другими типами военной авиации Су-25 имеет немало преимуществ, среди которых высокая маневренность. Су-25 обладает сильными маневровыми характеристиками, позволяющими самолету эффективно маневрировать над боевым полем и избегать огня противника.

Скорость Су-25 позволяет быстро прибывать на место боевых действий и своевременно оказать поддержку своим подразделениям.

Благодаря своей огневой мощи и способности переносить большое количество оружия Су-25 является эффективным средством обеспечения огневой поддержки на земле.

Су-25 может работать в разных климатических условиях и на разных типах местности, что позволяет выполнять задачи в разных районах боевых действий. Штурмовик является легко ремонтопригодным самолетом, позволяющим проводить ремонт и обслуживание в условиях боевых действий.

Что известно о Су-25 на вооружении Украины

Силы Украины и России в воздухе не равны, поскольку у врага значительно больше авиации. До полномасштабного вторжения в Украину Россия имела 197 штурмовиков Су-25.

Точное количество находившихся в Украине штурмовиков неизвестно. После обретения независимости Украина получила около 90 – 95 самолетов Су-25, из них 76 машин находилось в частях, а остальные – на консервации.

Су-25М1К передан ПС ВС 21 декабря 2018 года / Фото Алиса Бирюкова

Согласно данным, справочника World Air Forces 2022 от FlightGlobal, по состоянию на 2021 год ПС ВСУ имели в своем активе всего 17 штурмовиков Су-25. Согласно данным справочника Military Balance за 2021 год, Воздушные Силы ВСУ имели 31 такой самолет.

"Милитарный" информировал, что первое боевое применение Су-25 в Украине было зафиксировано 26 мая 2015, во время боев за Донецкий аэропорт.

Интересно. В июле 2022 года минобороны России заявило, что уже сбило 70 украинских Су-25, что в несколько раз превышает количество этих штурмовиков, которые есть у Украины. Россияне заявили о ликвидации мифических самолетов.

Как писал "Милитарный", на вооружение Воздушных сил ВСУ в 2015 году был принят модернизированный штурмовик Су-25М1К. Он был создан на базе другой модернизации – Су-25М1, которую впервые украинская армия получила в 2010 году, и отличается в частности установкой комплекса защиты "Адрос".

Этот комплекс в разы повышает защищенность самолета от ракет с тепловой наводкой. Модернизированный штурмовик получил новый прицел – вместо аналогового советского производства на него был установлен интегрированный в прицельно-навигационный комплекс АСП-17БЦ-8М2. Также там установлен ряд оборудования.

Россия получила модернизированный Су-25

Одним из последних вариантов модернизации дозвукового штурмовика Су-25 является версия Су-25СМ3. Первые испытания Су-25СМ3 начались в 2016 году, а уже в следующем году первые машины начали поступать в войска.

Су-25СМ3 представляет собой самолет классической аэродинамической схемы с двумя разнесенными по бортам бесфорсажными одноконтурными турбореактивными двигателями (ТРД) Р-195 тягой по 4300 килограммов. Ударное вооружение машины размещено на узлах наружной подвески под крыльями.

Су-25СМ3 / Фото с росСМИ

Основные изменения модернизированного Су-25СМ3 включают в себя обновленную авионику, новые приборы навигации и управления, улучшенную систему управления огнем и новые варианты оружия.

Су-25СМ3 также оснащен более мощным двигателем, позволяющим поднимать больше веса и повышать скорость и маневровость самолета.

Обратите внимание. 23 февраля российский самолет Су-25 упал в Валуйском городском округе Белгородской области, после выполнения боевой задачи. Пилот погиб из-за технической неисправности.