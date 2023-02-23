Что стало причиной падения, пока неизвестно. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

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Что известно о падении русского штурмовика

Российский самолет Су-25 рухнул в Валуйском городском округе Белгородской области. Это подтвердил губернатор Гладков.

В Белгородской области упал российский Су-25 / Фото из телеграмм-каналов

По предварительным данным, авиатроща произошла на окраине села Орехово. К месту падения направили работников МЧС и следователей.

Впоследствии вражеские СМИ написали, что штурмовик якобы упал на сарай с сеном. в результате этого вспыхнул пожар, сооружение сгорело. Пилот как будто остался жив. За ним отправили борт санавиации.

В результате падения самолета вспыхнул пожар / Фото из телеграмм-каналов