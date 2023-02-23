По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, кремлевский фюрер после года полномасштабной войны использовал практически все свои военные возможности, кроме ядерного и химического оружия. Поэтому Путину и его приспешникам не остается ничего, кроме как придерживаться избранной и заранее ошибочной политики.

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Когда в "большой и победной" войне успехи складываются из взятия дома в каком-то очень маленьком селе, а профессиональная и контрактная армия понесла огромные потери от "слабой" Украины, приходится лишь по-оруэлловски рассказывать, как все идет по плану, а также показательно игнорировать многотысячные потери и экономический коллапс.

Война и мир генерала Мурадова

Именно в контексте попыток делать вид, что ничего плохого не произошло, Путин в середине февраля и наградил ряд паркетных генералов присвоением очередных званий.

Среди получивших звезды генерал-полковника и генерал-майора соответственно были хорошо знакомые украинцам и россиянам Рустам Мурадов и Сухраб Ахмедов.

Рустам Мурадов с Путиным / Фото росСМИ

Первому деятелю в начале полномасштабного вторжения доверили управлять группировкой войск "Восток", а второй в это время возглавлял береговые войска 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

За почти год большой войны оба военачальника, действуя в связке, сумели отправить на смерть элиту русских войск целых три раза, за что снискали среди оккупантов славу генералов смерти.



Сухраб Ахмедов / Фото росСМИ

Впрочем, судя по всему, именно за это их в Кремле и ценят. Ведь за подобные достижения российское руководство наградило давних друзей Шойгу повышениями, званиями и премиями.

Генерал Мурадов и его приспешник Ахмедов стали широко известны среди жителей России благодаря первому штурму на угледарском направлении осенью 2022 года. Тогда "гениальным" военачальникам удалось лишь за один день отправить на смерть почти весь состав 155-й бригады, после чего на болотах начался безумный вой с призывами расстрелять обоих руководителей провальной операции.

Впрочем, провальное наступление на Павловку было отнюдь не первым эпик фейлом фанерных командующих за время полномасштабной войны. Оккупанты из группы "Восток" и тихоокеанские морпехи участвовали в бешеном "броске Мангуста" на Киев, после чего только 40% личного состава смогли едва унести ноги в Беларусь. Причем для некоторых окупантов эта фраза звучала вовсе не в переносном смысле.

Однако за огромные потери и нулевое выполнение задачи всеми подразделениями ни Мурадова, ни Ахмедова в Кремле не наказали. Генералы, которым благоволил сам Шойгу, остались на должностях под честное слово "в следующий раз точно будем воевать как надо". И это они ярко продемонстрировали под Павловкой.

Далее во время передвижения кроватей в борделе министр обороны и некоторые его подчиненные попали в немилость. Зато на время вспыхнула звезда Пригожина. При этом чиновники минобороны России достаточно быстро вернули себе влияние и показали всем, что они фактически неприкосновенны. Хотя бы потому, что ряд запасных генералов в стране-агрессоре ну очень короткий из-за круговой поруки, многочисленных связей между собой, а также из-за способности брать под козырек и обещать выполнить любые задачи – даже те, которые заранее невозможны. Так что нечего удивляться, что после очередного пополнения потерь мобилизованными и проведения работы над "ошибками", Мурадов и Ахмедов снова погнали своих подчиненных в бой в один конец. Только вот на этот раз все накопленные под Угледаром подразделения были уничтожены через несколько дней вместе с огромным количеством техники.

Кстати, среди тех, кто держит на своих мужественных плечах оборону Угледара – бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Кроме того, что украинские защитники не дают врагу даже малейшего шанса на продвижение, наши бойцы еще и искусно уничтожают российскую военную элиту. Как – смотрите в видео здесь.

Они сгорели

Очередные многотысячные потери буквально на ровном месте ради отчетов о победах лишь в очередной раз доказали, что российским командирам наплевать на своих солдат. И Путин и Шойгу подтвердили это, присвоив Мударову и Ахмедову очередные звания.



Приказ Путина о повышении генералов смерти / Скриншот с официального российского сайта

Этим поступком российский фюрер в очередной раз прислал своему народу доказательство, что потери десятков или сотен тысяч россиян для него вполне приемлемы, а военных преступников, чьи действия привели к отправке груды гробов по всем городам и селам России, будут только награждать и поощрять.

В понимании безумного царя война – это мир, а потери – это победы.

При этом к боли русских женщин в бункере относятся так же, как и к женам погибших моряков с подводной лодки "Курск". В то время, как все помнят, российский президент обозвал вдов офицеров женщинами легкого поведения, которых наняли за 10 долларов для его дискредитации.

Судя по всему, за 23 года в России ничего не изменилось. Те же чиновники посылают представителей глубинного народа на смерть и наперегонки дарят сами себе за это звезды и должности. А тысячам женщин приходится улыбаться, потому что вместо сына им привезли шубу, которую потом забрали, или пакет пельменей.

Морские пехотинцы из Тихоокеанского флота просто сгорели на работе. Так же, как в 2000 утонули их коллеги-подводники из Северного. И это никак не кончится. Ведь после получения новых званий Мурадов и его верный друг дали обещание своим руководителям добиться взятия Угледара и приняли решение о неотведении разбитых подразделений для их восстановления. Для возвращения боеспособности россиянам будут привозить мобилизованных прямо на поле боя – для того, чтобы "с колес" отправлять на штурмы позиций украинских защитников малыми или крупными пехотными группами. Так что крики разнообразных "военкоров" о действиях генералов смерти будут продолжаться. Как и плач матерей российских мобилизованных, бессмысленно погибающих ради того, чтобы их руководители отработали свои повышения.