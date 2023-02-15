Настоящими же русскими "героями" являются такие, как генерал-лейтенант Анатолий Концевой, командовавший подразделениями российской элиты во время вторжения в Киевскую область. Благодаря Концевому погибли около 20 тысяч оккупантов.

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По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, Кремлю приходится героизировать участников так называемой "СВО" для поддержки массовой истерии в России, однако делают они это крайне неуклюже и нелепо. Информацию о гибели каждого "Ваньки" в украинских степях пропагандисты подают только в контексте "в полном окружении убил ножом 90 наемников НАТО и уничтожил танк, запихнув ему в дуло ногу".

Москва создает героев из отпущенных из колоний убийц и педофилов, наркоманов и алкоголиков, но при этом забывает многих людей, чей вклад в "улучшение" жизни на болотах на самом деле можно считать крайне существенным.

Какая война, такие и герои

Сотрудники российских псевдоСМИ постоянно рассказывают своему населению о том, как "мобилизованные пачками уничтожают Abrams" или об улучшении экономической ситуации в стране благодаря вдовам, которые неожиданно разбогатели из-за получения гробовых выплат, но никогда не указывают людей, из-за которых десятки тысяч жен и матерей получили себе новые "Лады", хотя именно эти личности и являются в определенной степени двигателем российской экономики.

Речь идет в первую очередь о генералах, ежедневно бездумно отправляющих российских солдат на смерть, предоставляя целым семьям возможность рассчитаться с кредитами и поесть щи с мясом. Эти люди не просто годами обеспечивали свои семьи, разворовывая армию, но и дали простым женщинам из глубинки надежду хотя бы увидеть настоящую шубу. При этом, что самое ценное, в России как в "стране возможностей" такие командующие есть не только в обычных мотопехотных подразделениях, но и в отрядах специального назначения. Например, в воздушно-десантных войсках ВС России есть "замечательный" заместитель командующего Анатолий Концевой.



Генерал-лейтенант Концевой – поставщик "пушечного мяса" на передовую / Фото росСМИ

Именно благодаря ему половина семей десантников получила новые машины, но в Кремле о таком экономическом чуде почему-то молчат, предпочитая героизацию каких-то кадыровцев или вагнеровцев. Казалось бы, какая страна, такие и герои, но о тех, кто занимался планированием полномасштабной войны против Украины, кто отправлял солдат в лобовые атаки, должен знать каждый осиротевший российский ребенок. Генерал-лейтенант Концевой приложился к счастливому будущему тысяч детишек, матери которых теперь могут возить их в школы на модной машине. Он отвечал за подготовку целой плеяды российских десантников, руководя Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем имени Маргелова.

Осваивая миллионы, которые Москва выделяла на подготовку своих ВДВ, за 5 лет работы, генерал значительно снизил количество выпускников этого вуза, сделал так, чтобы десантники за несколько лет обучения имели опыт вождения спецтехники на уровне не более 20 часов, а также внедрил подготовку "очень нужных" войскам священников. Словом, разваливал реальные возможности элиты российской армии, как только мог. Это вполне понятно, что уже во время полномасштабного вторжения в Украину именно благодаря Концевому Россия имела достаточно ограниченное количество реально обученных спецназовцев.

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Один из организаторов массовой гибели вагнеровцев в Сирии

Если же оценивать работу в сфере снабжения гробовыми семей российских военных и наемников, то можно с уверенностью говорить, что присоединился к ней генерал-лейтенант еще на этапе войны в Сирии. Он занимал должность командира контингента воздушно-десантных войск, которые Путин перебросил для участия в войне в поддержку Асада. Поскольку в этой стране кадровые российские захватчики действовали вместе с группой "Вагнера", нельзя забывать о вкладе Концевого в судьбу семей пригожинских ордынцев. Так, по данным украинских спецслужб, во многом благодаря ему американские войска полностью раздолбали две батальонно-тактические группы уволенных из ВС России задним числом наемников. Тогда, как известно, представители Пентагона связывались с минобороны России и информировали их об опасном приближении к контролируемому сирийско-курдскими демократическими силами объекту, но благодаря Концевому получили ответ "нас там нет". После этого феерического и короткого сражения Пригожину пришлось выплачивать немалые суммы семьям погибших боевиков.

Окружал Киев и снабдил машинами почти 20 тысяч россиянок

Впрочем, настоящая звезда генерал-лейтенанта взошла именно в 2022 году, когда российские десантники отправились захватывать Киев за 3 дня.

Именно Анатолий Концевой командовал подразделениями российской элиты, которую Кремль направил на захват украинской столицы.

В подчинении заместителя командира ВДВ были:

38 гвардейская бригада управления воздушно-десантных войск;

76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия воздушно-десантных войск;

98 гвардейская воздушно-десантная дивизия воздушно-десантных войск;

106 гвардейская воздушно-десантная дивизия воздушно-десантных войск;

31 отдельная гвардейская десанто-штурмовая бригада воздушнодесантных войск из России;

45 отдельная бригада специального назначения воздушнодесантных войск из РФ;

155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты;

14 отдельная бригада специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба с РФ;

16 отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Общее количество личного состава всех этих подразделений – 35 тысяч человек. Они, по замыслу кремлевского фюрера, должны были окружить украинскую столицу и взять в плен или уничтожить все военно-политическое руководство нашего государства.

Однако благодаря мужеству Сил обороны Украины эпопея под названием "Киев за 3 дня" превратилась для российских десантников в путь в ад, а для их семей – в стартап к безбедной жизни.

Через месяц боевых действий в Беларусь с Киевщины вернулись менее 20 тысяч спецназовцев, а львиная доля из них не могла продолжать службу по состоянию здоровья. Именно так Концевой превратился в настоящего краша для многих российских женщин, которые из-за замалчивания его вклада в 40% потерь со стороны ВДВ оккупантов могли бы никогда не узнать имя своего героя.

Впрочем, поскольку шайка фанерных генералов из минобороны России не разбрасывается настоящими специалистами, генерал-лейтенанта никак не наказали за то, что воздушно-десантные войска провалили свою задачу. Его отправили заниматься пополнением и подготовкой войск ВДВ для дальнейшего забрасывания позиций украинских войск "пушечным мясом".