Это подчеркивают аналитики из Института по изучению войны. Составители отчета отметили, что Путин, хоть его войско и испытывает колоссальные потери, продолжает публично поддерживать российские минобороны.

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Скрывает потери под Угледаром

Аналитики обратили внимание на комментарий Путина, который он дал еще 9 февраля российскому телеканалу, и который показали аж 12 февраля. В нем кровавый диктатор заявил, что "морская пехота сейчас работает, как должно быть". Мол, Тихоокеанский и Северный флоты "героически воюют". Все это под Угледаром, напомним.

В Институте предполагают, что Путин может намеренно нахваливать свое войско. В частности Тихоокеанский и Северный флоты, которые несут просто колоссальные потери под Угледаром. Чего стоят механизированные подразделения 155-й морской пехотной бригады того же Тихоокеанского флота. Той самой элитки, которая уже не досчитается по меньшей мере 500 своих бойцов.

Интересно, что комментарий Путина следует заявлению министра обороны Сергея Шойгу, которое он сделал еще 7 февраля. Тогда глава российского минобороны уверял, что оккупанты успешно развивают наступление в Угледаре.

Путин, вероятно, умышленно умаляет слишком оптимистическое описание российского минобороны Угледарского фронта, чтобы поддержать рассказ о неизбежном и масштабном наступлении России в Донецкой области,

– отметили аналитики.

Они также добавили, что диктатор может воздерживаться от того, чтобы стать на сторону военкоров, которые до сих пор критически настроены. Напоминаем, что они в последнее время все активнее обвиняют военно-политическое руководство страны, которое не усвоило никаких уроков. В частности, при проведении механизированных операций.

Путин может бросить больше "мяса"

В Институте не исключают иного развития событий вблизи Угледара. Составители отчета предполагают, что комментарий Путина может свидетельствовать, что он планирует усилить наступление. И для этого диктатор привлечет большее количество мобилизованных сил. Или еще раз направит туда остальные подразделения Северного флота. Не исключают того, что Путину необходимо поддерживать российские силы вблизи Угледара. Это едва ли не единственная возможность хоть как-то отвлекать от поражения оккупантов на критических участках фронта.

Ситуация под Угледаром сложная

Начнем со спутниковых снимков от Maxar. Они позволяют лучше понять, каковы сейчас окрестности Угледара. На кадрах видны разбитые танки и технику врага, которую он ежедневно теряет.

Заметим, что только через неделю нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 130 единиц российской бронетехники под Угледаром. Это демонстрирует, что враг бросил очень много своих сил, чтобы добиться хоть каких-то успехов на этом направлении.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления приоритетны для врага. Поэтому активные наступательные действия там будут наблюдаться и дальше.

Напоминаем, что мужественно оборону Угледара держат воины 72-й бригады. Они уже успели поделиться кадрами, на которых можно увидеть уничтоженную технику, а также разгромленных оккупантов.

Внимание! Именно для бойцов 72-й бригады мы собираем деньги на внедорожник. Машину уже удалось найти. Так что осталось меньше всего – накопить 400 тысяч гривен. Айда вместе приближать Украину к победе. Каждая ваша гривна важна!